Teo Milanković iz Prnjavora predstavio svoj projekat u Njujorku

Autor:ATV
Komentari:0
Mladi Prnjavorčanin Teo Milanković boravio je u Njujorku kao učesnik programa Stejt departmenta za balkanske omladinske lidere, tokom kojeg je radio na razvoju edukativne platforme "Učim.Onlajn" i predstavio svoj projekat predstavnicima vodećih američkih kompanija.
Tokom boravka na Univerzitetu Sirakjuz Milanković je radio na unapređenju poslovnih modela i povezivanju sa mladim liderima i mentorima iz više zemalja.
Republika Srpska
Vidović: Finansijsko tržište - pokretač ekonomije, nastaviti kvalitetan rad
Svoj projekat predstavio je predstavnicima kompanije "Goldman Saks" i drugih njujorških kompanija, a stekao je i sertifikat iz preduzetništva na Univerzitetu Sirakjuz, koji važi za jedan od najprestižnijih univerziteta u SAD u oblasti preduzetništva.
Milanković je boravio u Njujorku u prvoj polovini maja, a dio punih troškova snosio je grad Prnjavor.
Ovaj mladi Prnjavorčanin učestvuje i u omladinskim inicijativama i forumima na kojima predstavlja interese mladih iz Republike Srpske.
Tenis
Francuz optužio Đokovića: Stalno to radi
Iz Gradske uprave Prnjavor saopšteno je da će i dalje pružati podršku mladima koji svojim radom i znanjem promovišu lokalnu zajednicu i Republiku Srpsku na međunarodnom nivou.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Društvo
3 h0
Društvo
4 h0
Društvo
7 h0
Društvo
7 h0
Najnovije
15
38
15
34
15
30
15
29
15
25
Trenutno na programu