Teo Milanković iz Prnjavora predstavio svoj projekat u Njujorku

Mladi Prnjavorčanin Teo Milanković boravio je u Njujorku kao učesnik programa Stejt departmenta za balkanske omladinske lidere, tokom kojeg je radio na razvoju edukativne platforme "Učim.Onlajn" i predstavio svoj projekat predstavnicima vodećih američkih kompanija.

Tokom boravka na Univerzitetu Sirakjuz Milanković je radio na unapređenju poslovnih modela i povezivanju sa mladim liderima i mentorima iz više zemalja.

Svoj projekat predstavio je predstavnicima kompanije "Goldman Saks" i drugih njujorških kompanija, a stekao je i sertifikat iz preduzetništva na Univerzitetu Sirakjuz, koji važi za jedan od najprestižnijih univerziteta u SAD u oblasti preduzetništva.

Milanković je boravio u Njujorku u prvoj polovini maja, a dio punih troškova snosio je grad Prnjavor.

Ovaj mladi Prnjavorčanin učestvuje i u omladinskim inicijativama i forumima na kojima predstavlja interese mladih iz Republike Srpske.

Iz Gradske uprave Prnjavor saopšteno je da će i dalje pružati podršku mladima koji svojim radom i znanjem promovišu lokalnu zajednicu i Republiku Srpsku na međunarodnom nivou.