AMS upozorava vozače: Oprez, očekuju se kiša i pljuskovi

Iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske upozoravaju vozače da budu spremni na mokre kolovoze i otežano odvijanje saobraćaja jer se tokom dana očekuje nestabilno vrijeme sa pljuskovima.

Zbog održavanja sportsko-humanitarne manifestacije "Trka iz bloka", danas će od 9.00 do 11.30 časova biti obustavljen saobraćaj za sva vozila od Trga majora Zorana Karlice, Ulicom kralja Petra Prvog oslobodioca, te magistralnim putem u Prijedoru do mjesta Ništavci, odnosno manastira Klisina.

U toku je obnova magistralnog puta, poznatog kao "brza cesta" Klašnice-Banjaluka, gd‌je dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa iz AMS-a apeluju da vozači budu strpljivi.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, saobraćaj se za vozila do tri i po tone odvija naizmjenično jednom kolovoznom trakom, dok je za vozila preko tri i po tone saobraćaj i dalje obustavljen, i preusmjerava se na alternativne pravce.

Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega će do kraja godine biti izmijenjen režim saobraćaja. Potpuna obustava saobraćaja na ovoj dionici dugoj 41,4 kilometra planirana je do 30. juna.

Za vrijeme obustave, vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zabrana ne važi za vozila lokalnog stanovništva, kao i za vozila hitnih službi.

Na ulazu u Bijeljinu iz pravca Brčkog u toku je rekonstrukcija i dogradnja mosta preko Majevičkog kanala zbog čega je izmijenjen režim saobraćaja.

Sva vozila ukupne mase do tri i po tone biće usmjerena na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini gradilišta, dok će se vozila veće nosivosti usmjeravati preko regionalnog puta kroz naselje Velika Obarska.

Zbog izgradnje priključka javne infrastrukture na dionici magistralnog puta Banjaluka četiri-Banjaluka pet izmijenjen je režim saobraćaja do 31. maja.

Usljed oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom. Saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu se zabranjuje saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa premašuje 30 tona.

Zbog radova, saobraćaj je izmijenjen na putnim pravcima Lamovita-Ivanjska, Brod na Drini /Foča/-Hum /Šćepan Polje/, Karakaj-Drinjača, kao i Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, gd‌je se vozi usporeno sa privremenim prekidima u trajanju od 10 minuta.

Zbog uređenja razd‌jelnog pojasa za 2025. i 2026. godinu izmijenjen je režim saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

Na kamenolomu Han Derventa, na magistralnom putu Lapišnica-Ljubogošta, svakodnevno i subotom dolazi do povremene obustave saobraćaja između 12.00 i 16.00 časova, zbog bušačko minerskih radova.

Na magistralnom putu Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu, vozačima se skreće pažnja na aktivirano klizište, zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja. Brzina kretanja ograničena je na 20 kilometara na čas.

U Federaciji BiH /FBiH/ na magistralnim putevima Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila nosivosti do 3,5 tone, dok je za vozila veće nosivosti i dalje obustavljen.

Zbog sanacije kolovoza zatvorena je dionica auto-puta Kakanj-Lašva u dužini od tri kilometra, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno-suprotnom stranom auto-puta.

Na dionicama auto-puta Sarajevo sjever-Podlugovi, Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj /preko mosta Hercegovina/, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnom putu prema graničnom prelazu Izačić-Bihać u toku je rekonstrukcija mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

Do ponoći je zabranjen prevoz eksplozivnih materija na teritoriji FBiH.

Granični prelaz Prisika, zbog većeg oštećenja nakon saobraćajne nezgode, i dalje je zatvoren za saobraćaj.

Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila nosivosti do 3,5 tone, a Karakaj za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.

(SRNA)