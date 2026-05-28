Danas je Sveti Pahomije: Uradite ovu stvar prije mraka i uspjeh vas neće zaobići

Autor:

ATV
28.05.2026 07:02

Данас је Свети Пахомије: Урадите ову ствар прије мрака и успјех вас неће заобићи
Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave Svetog Pahomija Velikog, svetitelja koji je ostao upamćen kao osnivač manastirskog opštežića.

Iako je rođen kao neznabožac u Misiru, životni put ga je preko vojne službe u vojsci cara Konstantina doveo do hrišćanstva. Vidjevši blagočestiv život hrišćana, Pahomije se krstio i povukao u Tivaidsku pustinju, gdje je deset godina proveo u strogom podvigu.

Predanje kaže da mu se na mjestu zvanom Tavenisiot javio anđeo u odijelu shimnika. On mu je predao daščicu na kojoj je bio ispisan ustav za prvi opštežiteljni manastir, prorekavši mu da će se tu sresti mnogi monasi radi spasenja duša. Pahomije je poslušao nebeski glas i podigao ćelije, a ubrzo se oko njega okupilo toliko učenika da je osnovao još šest manastira. Njegova smirenost i trudoljublje ostali su rijedak primjer za sve buduće monahe, a do kraja života upravljao je zajednicom od čak sedam hiljada sljedbenika.

Sveti Pahomije se upokojio mirno 348. godine, ostavivši iza sebe brojne učenike koje je Crkva takođe uvrstila u red svetitelja. Za njega se kaže da je bio veliko svjetilo Crkve i svjedok Hristove istine, koji je i pored brojnih iskušenja od demona i ljudi, uvijek služio drugima kao rođeni otac ili brat.

Molitva

"Prepodobni Pahomije Veliki, potocima tvojih suza besplodnu pustinju si obrađivao i uzdasima iz dubine duše, umnožio si velikim trudom svoje talente. Bio si svjećnjak svijetu, sijajući svojim čudesima, Pahomije oče naš: Moli Hrista Boga, da spase duše naše."

Običaji i vjerovanja: Danas se rađaju čuda

U našem narodu postoji snažno vjerovanje vezano za ovaj praznik. Smatra se da je Sveti Pahomije zaštitnik onih koji su vrijedni i preduzimljivi. Prema narodnom vjerovanju, onaj ko danas započne posao kojim želi uspješno da se bavi, to će mu se i ostvariti. Zato se vjeruje da je danas idealan dan da se odvažite na prvi korak u bilo kom poduhvatu koji planirate – vjerujte u uspjeh i, prema riječima vjernika, gledaćete kako se čudo dešava, prenosi Kurir.

