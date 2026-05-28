Braća iz BiH osuđena u Njemačkoj zbog krađe 5.3 miliona evra

Okružni sud u Berlinu osudio je trojicu muškaraca iz Bosne i Hercegovine na višegodišnje zatvorske kazne zbog posebno teške krađe u jednoj firmi za transport novca u Berlin-Lichtenbergu.

Dvojica braće, stara 29 i 28 godina, koji su u opljačkanoj firmi radili kao brojači novca, dobili su kazne od pet i po, odnosno pet godina i tri mjeseca zatvora. Njihov 37-godišnji rođak osuđen je na četiri godine i tri mjeseca.

Istovremeno, sud je odredio oduzimanje protivpravno stečene imovinske koristi u iznosu od 5,3 miliona evra. Muškarci su, kako je rekao predsjedavajući sudija Aleksandar Masuh rekao u obrazloženju presude, „zločin planirali kao porodica i djelovali poput pravih kriminalaca“. Najstrože kažnjeni 29-godišnjak je „kao šef smjene“ imao mogućnost da otvori sef.

Plijen raspoređen na više vozila za bjekstvo

Prema nalazima suda, braća su 21. decembra 2025. u prostorijama firme spakovala novac u torbe i iznijela ga iz zgrade. Rođak je pomogao pri utovaru u pripremljeno vozilo za bjekstvo. U blizini mjesta zločina čekali su i drugi članovi porodice. Dok su braća nakon pljačke otputovala u Bosnu i Hercegovinu sa po 50.000 evra, rođak je trebalo da prebroji ostatak novca i sakrije plijen, prenose Nezavisne.

Prema optužnici, novac je u sporednim ulicama raspoređen u dodatna vozila za bjekstvo i privremeno uskladišten na različitim mjestima u Berlinu, kao i u brandenburškom Bad Freienvaldeu.

Sredinom januara istražioci su u podrumu jedne berlinske stambene zgrade pronašli i zaplijenili 2,15 miliona evra. Više od tri miliona evra plijena i dalje nedostaje.

Priznanja i otvorena pitanja o ostatku novca

Troje optuženih, svi iz Bosne i Hercegovine, priznali su učešće pred sudom i izvinili se. Najstrože kažnjeni 29-godišnjak je preko svog branioca izjavio da su zaposleni u firmi „s vremena na vrijeme maštali o tome šta bi bilo kad bi imali makar milion od tog novca“.

On se „prepustio tim misaonim igrama“, priznao je na sudu. Gdje je rođak sakrio novac, nije mogao da kaže. S druge strane, 37-godišnjak je naveo da su dva brata od njega preuzeli nekoliko punih torbi sa novcem.

Mjesec dana nakon pljačke, 37-godišnjak se predao policiji, dok su se braća skoro dva mjeseca krila u Bosni i Hercegovini, a zatim su se vratili u Njemačku.

Od hapšenja, trojica muškaraca se nalaze u istražnom zatvoru. Tužilaštvo je tražilo kazne između tri i po i šest i po godina, dok su branioci predlagali po tri i po godine. Presuda još nije pravosnažna.