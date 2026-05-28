Cijene nafte se približile najnižem nivou u posljednjih pet nedjelja

Cijene nafte na svjetskim tržištima pale su u sredu za oko pet odsto, čime su se približile najnižem nivou u posljednjih pet sedmica.

Nakon toga se međunarodno referentna nafta Brent kretao na oko 96 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI na nivou od 89 dolara po barelu, prenio je Trejding ekonomiks.

Razlog za ovakav pad su očekivanja mogućeg mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, što bi moglo da dovede do ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza i stabilizacije snabdijevanja energentima.

Optimizam na tržištu uslijedio je nakon izvještaja iranske državne televizije o navodnom nacrtu privremenog sporazuma o okončanju sukoba između Teherana i Vašingtona, iako je Bijela kuća te navode odbacila kao "potpunu izmišljotinu".

Moguće ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi oko 20 odsto globalnih isporuka nafte i tečnog prirodnog gasa, moglo bi značajno da ublaži pritiske na svjetsko energetsko tržište.

Ipak, ključna pitanja i dalje nisu riješena, uključujući pristup zamrznutoj iranskoj imovini i garancije za bezbjedan prolaz brodova kroz moreuz.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da bi pregovori mogli da potraju još nekoliko dana, dok su iranski zvaničnici potvrdili nastavak indirektnih razgovora sa Vašingtonom.

Ormuski moreuz ostaje uglavnom zatvoren, mada su dva supertankera, koja nisu povezana sa Iranom, u utorak prvi put poslije nedjelju dana prošla kroz taj strateški pomorski pravac.

(tanjug)