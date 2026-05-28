Logo
Large banner

Cijene nafte se približile najnižem nivou u posljednjih pet nedjelja

Autor:

ATV
28.05.2026 07:27

Komentari:

0
нафта уље бушотина цијене нафте барел
Foto: Pexel/ Jan Zakelj

Cijene nafte na svjetskim tržištima pale su u sredu za oko pet odsto, čime su se približile najnižem nivou u posljednjih pet sedmica.

Nakon toga se međunarodno referentna nafta Brent kretao na oko 96 dolara po barelu, a američka sirova nafta WTI na nivou od 89 dolara po barelu, prenio je Trejding ekonomiks.

Милорад Додик

Republika Srpska

Međunarodni forum o bezbjednosti u Moskvi, učestvuje Dodik

Razlog za ovakav pad su očekivanja mogućeg mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, što bi moglo da dovede do ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza i stabilizacije snabdijevanja energentima.

Optimizam na tržištu uslijedio je nakon izvještaja iranske državne televizije o navodnom nacrtu privremenog sporazuma o okončanju sukoba između Teherana i Vašingtona, iako je Bijela kuća te navode odbacila kao "potpunu izmišljotinu".

Moguće ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, kroz koji prolazi oko 20 odsto globalnih isporuka nafte i tečnog prirodnog gasa, moglo bi značajno da ublaži pritiske na svjetsko energetsko tržište.

Москва

Svijet

Rusija upozorila OEBS: Moskva i Zapad su na ivici vojnog sukoba

Ipak, ključna pitanja i dalje nisu riješena, uključujući pristup zamrznutoj iranskoj imovini i garancije za bezbjedan prolaz brodova kroz moreuz.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da bi pregovori mogli da potraju još nekoliko dana, dok su iranski zvaničnici potvrdili nastavak indirektnih razgovora sa Vašingtonom.

Ormuski moreuz ostaje uglavnom zatvoren, mada su dva supertankera, koja nisu povezana sa Iranom, u utorak prvi put poslije nedjelju dana prošla kroz taj strateški pomorski pravac.

(tanjug)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

cijene nafte

Nafta

Barel nafte

pad cijena nafte

Ormuski moreuz

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Хорор у Ријеци: Дјевојку држали заробљену, мушкарац је силовао пред дјецом

Region

Horor u Rijeci: Djevojku držali zarobljenu, muškarac je silovao pred djecom

1 h

0
мореуз Иран и Америка

Svijet

Amerikanci izveli nove napade oko Ormuskog moreuza

1 h

0
Данас је Свети Пахомије: Урадите ову ствар прије мрака и успјех вас неће заобићи

Društvo

Danas je Sveti Pahomije: Uradite ovu stvar prije mraka i uspjeh vas neće zaobići

1 h

0
Новац еври

Svijet

Braća iz BiH osuđena u Njemačkoj zbog krađe 5.3 miliona evra

1 h

0

Više iz rubrike

Нови сточарски див: Гради се комплекс за 22 хиљаде говеда

Ekonomija

Novi stočarski div: Gradi se kompleks za 22 hiljade goveda

9 h

0
Sany Sy 125oh стигао на РиТЕ Угљевик

Ekonomija

RiTE Ugljevik dobio novi bager

11 h

0
Хотел Требиње

Ekonomija

Trebinje – gradi se sve više hotela

13 h

0
Швајцарска више није центар богатства, изгубили су трку

Ekonomija

Švajcarska više nije centar bogatstva, izgubili su trku

14 h

0

  • Najnovije

08

59

Dušan otkrio mračne tajne zatvora: Gurali su mu glavu u šolju, mokrili po krevetu..

08

48

Putin svečano dočekan u Astani: Nebo obojeno u bojama ruske zastave

08

47

Sloveniju pogodilo olujno nevrijeme, temperatura pala za 15 stepeni

08

41

Rubio: Kuba je u velikoj nevolji

08

31

Jutjub će automatski označavati AI video sadržaj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner