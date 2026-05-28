Amerikanci izveli nove napade oko Ormuskog moreuza

Američka vojska izvela je nove udare u Iranu, ciljajući lokaciju oko Ormuškog moreuza koja je predstavljala prijetnju američkim snagama i komercijalnom saobraćaju, prema riječima američkog zvaničnika.

"SAD su takođe oborile četiri iranska borbena drona koji su predstavljali prijetnju" rekao je zvaničnik.

Američke snage su pogodile iransku kontrolnu stanicu u Bandar Abasu koja je trebalo da lansira peti dron. Ove akcije su bile odmjerene, isključivo odbrambene i namijenjene su održavanju prekida vatre, dodali su.

Iran ispaljuje upozoravajuće hice na brodove koji pokušavaju da prođu kroz moreuz

Četiri broda koja su pokušala da prođu kroz Ormuski moreuz su naišla na vatru od strane iranske vojske i bila su primorana da se okrenu rano u četvrtak ujutru po lokalnom vremenu, javili su iranski državni mediji.

"Četiri broda su pokušala da prođu kroz Ormuski moreuz i uđu u Persijski zaliv bez koordinacije sa snagama bezbjednosti odgovornim za moreuz", objavili su u četvrtak višestruki iranski državni mediji, pozivajući se na vojni izvor.

"Bili su upozoreni, a nakon što su ignorisali upozorenje, ispaljeni su upozoravajući hici prema njima, primoravajući ih da se vrate", navodi se u izvještajima.

Novinska agencija Tasnim, koja je povezana sa Korpusom islamske revolucionarne garde (IRGC), izvjestila je da je mornarica IRGC-a ispalila upozoravajući hitac na "američki tanker za naftu" primoravajući ga da se okrene.

"Kao odgovor", rekao je Tasnim, američka vojska "pucala je na neplodno područje u blizini Bandar Abasa", strateškog lučkog grada gdje su rano u četvrtak ujutru po lokalnom vremenu prijavljene eksplozije.

Jedan američki zvaničnik je ranije rekao za CNN da je američka vojska oborila četiri iranska drona i pogodila iransku kontrolnu stanicu u Bandar Abasu koja je trebalo da lansira peti dron.

Pomorska agencija koja prati plovidbu na plovnom putu, UKMTO, još uvijek nije prijavila nikakve incidente u vezi sa brodovima koji su prijavili da je pucano na njih.

Ranije ove nedjelje, SAD su takođe pokrenule napade usmjerene na iranske raketne lansirne lokacije i čamce oko Ormuskog moreuza.SAD su oba seta udara okarakterisale kao da su u okviru sporazuma o primirju, ali je Iran osudio ranije napade kao kršenje primirja, a IRGC je upozorio da će uzvratiti na sva kršenja.

Američke i iranske snage su ranije razmjenjivale vatru tokom primirja.

Aktivirana kuvajtska protivvazdušna odbrana

Kuvajtska protivvazdušna odbrana je aktivirana da se suprotstavi "neprijateljskim" raketnim i dronskim napadima, saopštila je vojska zalivske zemlje rano u četvrtak po lokalnom vremenu.

"Generalštab vojske napominje da su svi zvuci eksplozije koji se čuju rezultat presretanja neprijateljskih napada sistema protivvazdušne odbrane", saopštila je kuvajtska vojska u objavi na X.

U saopštenju nije navedeno odakle dolaze napadi.

Državna novinska agencija KUNA takođe je izvjestila da su se u zemlji oglasile sirene.

Iranska revolucionarna garda kaže da je ciljala američku vazduhoplovnu bazu

Iranski korpus islamske revolucionarne garde (IRGK) saopštio je da je pokrenuo napad usmjeren na američku vazduhoplovnu bazu za koju kažu da je bila izvor američkih udara na iranske ciljeve rano u četvrtak po lokalnom vremenu, javili su državni iranski mediji.

IRGK nije precizirao koju je vazduhoplovnu bazu ciljala. SAD imaju vazduhoplovne baze u brojnim zemljama na Bliskom istoku.

"Nakon agresije koju je danas u zoru izvršila američka vojska na lokaciju na obodu aerodroma Bandar Abas koristeći vazdušne projektile, američka vazduhoplovna baza identifikovana kao izvor napada ciljana je u 4:50 ujutru", objavila je novinska agencija Fars, pozivajući se na saopštenje kancelarije za odnose s javnošću IRGK-a.

IRGK je saopštio da je njihov odgovor "ozbiljno upozorenje" SAD, rekavši da njihova "agresija neće ostati bez odgovora".

Otprilike u isto vrijeme kada je Iran saopštio da je napad pokrenut, kuvajtska vojska je izvjestila da njihova protivvazdušna odbrana presreće "neprijateljske" dronove i rakete, iako nije navela porijeklo napada.

U ranim jutarnjim satima u četvrtak po lokalnom vremenu, čule su se tri eksplozije istočno od Bandar Abasa, strateški važnog iranskog lučkog grada i pomorske baze u blizini Ormuskog moreuza. Američki zvaničnik je potvrdio da je američka vojska oborila četiri iranska drona i pogodila iransku kontrolnu stanicu u Bandar Abasu koja je trebalo da lansira peti dron.

