Najmanje 10 studenata poginulo u požaru u studenstkom centru: Tragedija u Keniji

U požaru u studentskom domu u centralnom regionu Kenije, Nakuru, poginulo je najmanje 10 studenata, saopštili su danas lokalni mediji, pozivajući se na policiju.

Timovi za hitne slučajeve pretraživali su studentski dom u ženskoj akademiji Utumiši gdje je požar izbio oko jedan sat ujutru po lokalnom vremenu, saopštila je radio-stanica, pozivajući se na Samuela Ndanjija, regionalnog komandanta policije, prenosi Rojters.

Kako se navodi, vatrogasci i policajci su se zajedno angažovali kako bi se borili sa plamenom i evakuisali druge učenike.