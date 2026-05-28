Najmanje 10 studenata poginulo u požaru u studenstkom centru: Tragedija u Keniji

U požaru u studentskom domu u centralnom regionu Kenije, Nakuru, poginulo je najmanje 10 studenata, saopštili su danas lokalni mediji, pozivajući se na policiju.
Timovi za hitne slučajeve pretraživali su studentski dom u ženskoj akademiji Utumiši gdje je požar izbio oko jedan sat ujutru po lokalnom vremenu, saopštila je radio-stanica, pozivajući se na Samuela Ndanjija, regionalnog komandanta policije, prenosi Rojters.
Kako se navodi, vatrogasci i policajci su se zajedno angažovali kako bi se borili sa plamenom i evakuisali druge učenike.
