MSP Rusije o sastanku Gruška sa Dodikom: Moskva i Banjaluka nastavljaju tijesnu saradnju

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik sastao se danas u Moskvi sa zamjenikom ruskog ministra spoljnih poslova Aleksandar Gruškom.

O sastanku Dodika i Gruška oglasilo se i rusko Ministarstvo spoljnih poslova.

"U nastavku kontakata ostvarenih tokom posjete Aleksandra Gruška Republici Srpskoj u aprilu, izvršen je detaljan pregled stanja bilateralnih odnosa, a podrobno je razmotrena i situacija u vezi sa bh. pitanjem, uključujući problem funkcionisanja Kancelarije visokog predstavnika u BiH", istakli su u saopštenju.

Dodaje se da je postignut dogovor o održavanju tijesne saradnje po svim pokrenutim pitanjima.

Sastanku je prisustvovao i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir.