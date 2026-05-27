Šta položaj ušiju mačke govori o njenom raspoloženju

27.05.2026 21:44

Foto: Pexel/ Diogo Miranda

Položaj ušiju mačaka može vlasnicima otkriti da li je ona znatiželjna, uznemirena, razdražena ili uplašena. Ovi neverbalni znakovi često su važniji od verbalnih znakova.

Položaj ušiju i izraz lica često daju jasniju sliku o raspoloženju životinje i njenoj narednoj reakciji. Mačka kojoj su uši okrenute prema naprijed pokazuje interes i radoznalost.

Takav položaj pomaže da vanjski dio uha usmjeri prema zvuku i prikupi što više informacija iz okoline pa vlasnici to mogu primijetiti čak i dok životinja odmara.

Kada se mačka osjeća nesigurno ili ugroženo, uši se pomjeraju u stranu i podsjećaju na krila aviona. Taj položaj može služiti kao najava da joj nešto smeta i da treba prekinuti radnju koja izaziva nelagodu. Ako uši brzo podrhtavaju ili trepere, to može ukazivati na rastuću napetost, ali i na mogući zdravstveni problem ako takvo stanje potraje.

Uši priljubljene uz glavu ili povučene unazad najčešće znače strah ili ljutnju. U tom položaju mačka štiti uši od kandži i ugriza, pripremajući se za bijeg ili napad. Ako se ovo njeno upozorenje zanemari, mačka može reagovati agresivno, piše Kliks

Položaj ušiju zato može poslužiti kao svojevrstan pokazatelj stanja ljubimca i pomoći vlasnicima da na vrijeme prepoznaju problem. Kod bilo kakve sumnje na bolest preporučuje se da se odmah kontaktira veterinar.

