Dnevni horoskop za 27. maj: Šta nam zvijezde danas poručuju?

Ovan

Na poslovnom planu otvaraju vam se vrata za saradnju na novom profitabilnom projektu. U ljubavi, zauzeti će uživati u zajedničkim planovima za budućnost, dok slobodne očekuje neočekivan susret u gradu. Pazite na ishranu.

Bik

Tokom dana primićete vijest o iznenadnom novčanom dobitku koji će vam popraviti raspoloženje. Na ljubavnom polju, zauzeti uživaju u mirnoj večeri sa voljenom osobom, dok će slobodni upoznati nekoga na neočekivanom mjestu. Izbjegavajte brzu hranu.

Blizanci

Na poslu se suočavate sa rokovima koji zahtijevaju maksimalnu koncentraciju i timski rad. Emotivni odnosi su stabilni, ali bi slobodni pripadnici mogli osjetiti nostalgiju zbog poziva iz prošlosti. Potrebno vam je više sna.

Rak

Imaćete priliku da pokažete svoje kreativne vještine na novom projektu koji će šefovi pohvaliti. U partnerskim odnosima dolazi do iskrenog razgovora koji rješava stare nesuglasice, a slobodne čeka zanimljiv flert. Osjećate se odlično.

Lav

Današnji poslovni sastanak otvara vrata za dugoročnu saradnju sa inostranim partnerima. Na emotivnom planu, voljena osoba očekuje više vaše pažnje, dok slobodni ulaze u period intenzivnog dopisivanja. Mogući su bolovi u leđima.

Djevica

Fokusirajte se na organizaciju obaveza jer bi vam neki važni papiri mogli odvući pažnju. U ljubavi, zauzeti planiraju zajedničko putovanje, dok slobodni preko prijatelja dobijaju poziv za izlazak. Kontrolišite unos kafe.

Vaga

Uspješno ćete privesti kraju pregovore koji su vam već neko vrijeme stvarali veliki pritisak. Na ljubavnom planu, partner vam sprema lijep poklon, a slobodni će privući pažnju osobe iz radnog okruženja. Prošetajte na svježem vazduhu.

Škorpija

Naći ćete se pred izazovom kako da uskladite troškove, pa pažljivo planirajte današnji budžet. Emotivni život donosi malu distancu sa partnerom zbog umora, dok slobodni uživaju u svojoj nezavisnosti. Moguća je prehlada.

Strijelac

Dobijate nove poslovne ponude koje će zahtijevati da donesete brzu, ali veoma važnu odluku. Na ljubavnom polju, zauzeti će provesti zabavan dan pun smijeha, dok slobodne očekuje susret koji mijenja sve. Povećajte unos vitamina.

Jarac

Vaš trud na poslu konačno postaje vidljiv svima, što vam donosi veliku moralnu satisfakciju. U odnosu sa partnerom vlada harmonija i potpuno povjerenje, dok slobodni dobijaju kompliment od osobe koju dugo simpatišu. Čuvajte zglobove, prenosi Glas Srpske.

Vodolija

Dan je idealan za pokretanje privatnih planova i rješavanje zaostalih administrativnih pitanja. Na emotivnom planu, partner vas podržava u svemu, dok slobodni otkrivaju da neko iz blizine gaji duboka osjećanja prema njima. Izbjegavajte promaju.

Ribe

Očekuje vas veoma dinamičan dan na poslu sa mnogo poziva i razmjene službenih mejlova. Na ljubavnom polju, voljena osoba će vam pokazati veliku nježnost, dok slobodni preko društvenih mreža započinju zanimljivu komunikaciju. Moguć je umor.