EU staje ukraj jeftinim pošiljkama: Šta to znači za građane BiH?

Period izuzetno jeftine internet kupovine na platformama poput "Temua" ili "Šina" mogao bi uskoro postati prošlost i u BiH, jer Evropska unija (EU) planira da od 1. jula uvede carinske naknade od tri evra na pakete iz trećih zemalja čija vrijednost ne prelazi 150 evra.

Potrošači upozoravaju da bi ovakva odluka mogla uticati na promjenu navika kupaca i smanjiti onlajn porudžbine jeftinih proizvoda.

Naime, odlukom Savjeta EU moglo bi doći do ukidanja dosadašnjeg pravila koje je takve pošiljke oslobađalo carinskih davanja, a cilj je stati na kraj nelojalnoj konkurenciji i uvesti red u tržište koje je posljednjih godina eksplodiralo.

Građani bi mogli odustati od narudžbi

Predsjednica dobojskog udruženja građana "ToPeeR" Snežana Šešlija smatra da će eventualno uvođenje dodatnih carina i naknada na male pakete iz Kine najviše pogoditi građane koji su do sada robu naručivali putem obuhvaćenih platformi, jer se uglavnom radi o jeftinijim proizvodima male vrijednosti.

– Prodaja tih proizvoda poprilično bi se mogla smanjiti, jer su uglavnom i bili mali paketi kako bi se izbjegle carine i dodatni troškovi. Već se priča da će ljudi odustajati i prelaziti na druge načine kupovine – rekla je Šešlija za Glas.

Prema njenim riječima, dodatne naknade građanima više neće biti isplative, te se praksa Evropske unije neće dobro odraziti na potrošače.

Istakla je da bi ovakve mjere mogle pogodovati lokalnim trgovcima, jer bi dio kupaca mogao da se vrati domaćim prodavnicama, ali opet najviše ispaštaju građani.

Mogu li domaći trgovci profitirati?

Nekadašnji predsjednik Asocijacije samostalnih trgovaca regije Banjaluka Bogdan Marjanović smatra da bi uvođenje dodatnih carina i poreza na pošiljke sa platformi kao što je "Temu" moglo donekle usporiti masovnu internet kupovinu, ali ističe da je teško očekivati značajniji oporavak domaćih malih trgovina.

– Ovo bi moglo biti jedno pozitivno rješenje, jer je trgovina putem interneta praktično zavladala tržištem. Uvođenje dodatnih poreza i dažbina moglo bi da smanji takvu kupovinu, ali ostaje da se vidi kakvi će efekti zaista biti – naveo je Marjanović i dodao da su veliki trgovački centri odavno preuzeli primat i pitanje je koliko domaće prodavnice mogu profitirati od ovih promjena.

Marjanović smatra da bi nova praksa omogućila jačanje domaće trgovine, posebno manjih prodavnica.

– Lokalni trgovci su već dugo u nepovoljnom položaju. Teško je očekivati neki veći oporavak malih trgovina, jer su one već daleko iza ovakvih trendova – zaključio je Marjanović.

Privrednici traže stroža pravila

Privrednici iz Republike Srpske ukazuju na sve veći pritisak koji dolazi od platformi kao što je "Temu", posebno u segmentu niskovrijednih pošiljki.

– Smatramo opravdanim mjere koje je Evropska unija uvela u cilju strožeg regulisanja uvoza takvih pošiljki, jer se na taj način štiti domaća privreda, obezbjeđuju ravnopravni tržišni uslovi i sprečava nelojalna konkurencija. Očekujemo da će i naše zakonodavstvo prepoznati značaj ovog pitanja i u narednom periodu izvršiti potrebne izmjene, kako bi se uskladilo sa evropskom praksom i osigurala adekvatna zaštita domaćih proizvođača i trgovaca – rekla je sekretar Udruženja trgovine pri Privrednoj komori Republici Srpskoj Dragana Šobot.

Krajem prošle godine ministri finansija članica Evropske unije su se usaglasili da se carine uvedu na robu koja dolazi s platformi kao što su "Šin", "Temu", "AliEkspres" i druge. Prema navedenoj odluci, od 1. jula ukida se oslobađanje od carina koje je dozvoljeno za pakete čija vrijednost iznosi manje od 150 evra, što je omogućavalo stranim dobavljačima da prodaju jeftinu robu bez plaćanja poreza.

Ova promjena bi najviše mogla pogoditi kupce koji naručuju jeftine proizvode s internet platformi gd‌je trošak od tri evra može predstavljati značajan postotak vrijednosti same narudžbe.

Nova naknada nije privremeni hir, već prvi korak prema sveobuhvatnoj carinskoj reformi koja se očekuje 2028. godine, a koja će u potpunosti promijeniti način na koji uvozimo robu. Prema podacima koje je ranije objavila Agencije za poštanski promet BiH u ovu zemlju je tokom 2025. godine stiglo oko dva miliona pošiljki putem platforme "Temu".

Razlog

Razlog za uvođenje carine leži u nevjerovatnom porastu broja malih pošiljki koje svakodnevno ulaze na teritoriju Evropske unije, preplavljujući carinske službe i stvarajući neravnopravan položaj za domaće trgovce. Prema podacima Evropske komisije, samo u 2024. godini u EU je stiglo više od 4,6 milijardi paketa male vrijednosti, što je u prosjeku oko 12 miliona pošiljki dnevno.