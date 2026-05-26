Ponovo porasla cijena nafte

Autor:ATV
Komentari:0
Evropski berzanski indeksi su danas uglavnom u padu, a cijena nafte Brent je ponovo porasla za skoro dva odsto pošto su vojni udari Sjedinjenih Američkih Država na jugu Irana zabrinuli investitore koji se nadaju mirovnom sporazumu Vašingtona i Teherana.
Prema podacima sa berzi u 9.30 časova, cijena sirove nafte je porasla za 1,52 odsto na 92,439 dolara, a nafte Brent za 1,73 odsto na 98,887 dolara.
Američka vojska je saopštila da je "izvela napade u samoodbrani na jugu Irana", ciljajući brodove koji su navodno pokušavali da postave mine, kao i lokacije za lansiranje raketa.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp je rekao da razgovori sa Iranom "lijepo napreduju", ali je upozorio da bi Vašington mogao da nastavi vojnu akciju na Bliskom istoku ako pregovori propadnu.
(Tanjug)
