Višković: Auto-put Banjaluka-Beograd, nacionalni projekat Srpske

„Projekat je u odmakloj fazi i to je nacionalni projekat Republike Srpske. To je nešto što treba da bude san svih nas koji živimo na ovim prostorima, povezivanje Banjaluke i Beograda auto-putem preko teritorije Republike Srpske i Brčko Distrikta“, kazao je Višković.

Kako on navodi, poznato je da su se godinama lomila koplja oko prolaska teritorijom Brčko Distrikta kao i dobijanja njihove saglasnosti, odnosno pristanka, kako kaže Višković, a kada je riječ o izgradnji auto-puta te je naglasio da je došlo do promjena na tom planu.

„To se promijenilo u zadnje vrijeme i sada i Brčko Distrikt vodi svoje procedure ubrzanije nego sada i možemo očekivati da i oni to pitanje riješe jer na neki način tih tridesetak kilometara prolaska kroz Brčko Distrikt auto-putem, koji će biti u vlasništvu Brčko Distrikta na neki način i naš auto-put koji radimo od Bijeljine do Brčkog i od Vukosavlja do Brčkog na neki način imao bi taj nedostatak, tako da mi je drago da su vlasti Brčko Distrikta vjerovatno, pritisnuti i našim inicijativama da i mi počnemo da na neki način, hipotetički kažem – napadamo granice Brčko Distrikta i sa jedne i sa druge strane sa auto-putem“, rekao je Višković.

Danas Autoputevi Republike Srpske gazduje sa nekih 111 kilometara auto-puta, a u ovom trenutku imaju ugovoreno i u planu izgradnju novih 111-112 kilometara auto-puta u Republici Srpskoj, kazao je Višković te je napomenuo da su procedure za izgradnju novih stotinu kilometara završene i ugovorene.

Autoputevi rade ubrzanom dinamikom na izgradnji moderne infrastrukture

„U naredne tri do četiri godine Republika Srpska može da računa na dvostruko veću kilometražu auto-puteva nego što danas ima. To je ozbiljan iskorak da u jednom vrlo kratkom vremenskom roku sagradimo toliku kilometražu auto-puteva, a svjedoci ste da smo ovih 111-112 kilometara auto-puta radili više od dvadeset godina. Tako da je ovo dinamika malo više nego ubrzana“, kazao je Višković, a na šta ih je, kako je naglasio podstakla Srbija, odnosno predsjednik Aleksandar Vučić, a koji je krenuo u jednu ozbiljnu i modernu izgradnju infrastrukture.

„Kada je riječ o auto-putu Banjaluka-Beograd, ja bih rekao da je to od Gradiške do Beograda jer je i Gradiška sada spojena. Imamo izgrađen i auto-put od Banjaluke preko Prnjavora pa sve do Doboja i ugovorili smo sa kineskim partnerima Vukosavlje – Doboj neki 31,5 kilometara i isto tako ugovorili smo sa drugim kineskim partnerom 17 kilometara Bijeljina-Brčko i već radimo tih 20 kilometara naša domaća kompanije Integral inžinjering“, rekao je Višković.

On je naglasio da je ostala nepokrivena još jedna dionica u dužini od 35 kilometara od Doboja do Vukosavlja, a gdje su Autoputevi u poodmakloj fazi gdje se vode pregovori sa Svjetskom bankom da oni finansiraju projekat, a što su prihvatili.

„Sada smo u fazi izrade dokumentacije, monitoringa, koji oni rade u našem javnom preduzeću i da se uvjere u naše finansijske izvještaje i da se uvjere u našu likvidnost kao i naš potencijal da mi to sve možemo servisirati. Ja sam prije nekih par dana imao sastanak sa odlazećim direktorom Svjetske banke iz BiH, koji je ovdje boravio pet godina, gospodinom Šeldonom. Kada su mnogi zaobilazili Republiku Srpsku, Svjetska banka je bila tu“, kazao je Višković naglašavajući da se zbog ovog odnosa i javno zahvalio na saradnji.

Višković je naglasio da je od Šeldona dobio potvrdu da će podržati kredit za izgradnju ove dionice auto-puta Doboj-Vukosavlje, a čime će biti zaokružena priča povezivanja Beograda i Banjaluke.

Izgradnja auto-puta Banjaluka-Prijedor

„Mi ozbiljno radimo i danas smo imali sastanke vezano za projektno-tehničku dokumentaciju i izradu idejnog projekta brze ceste od Bijeljine preko Zvornika, Milića pa prema Podromaniji- Tu prvu fazu koja bi išala od Bijeljine preko Konjević Polja i to je u nadležnosti JP Autoputeva. Nešto još što radimo vrlo ozbiljno, naručen je projekat i imamo nekih pet do šesto varijanti prolaska samog auto-puta Jadransko-Jonska magistrala, koja ide od Italije do Grčke pa sve do Soluna i duga je preko hiljadu i sto kilometara, ali jednim dijelom prolazi kroz Republiku Srpsku preko Hercegovine, odnosno pored Trebinja. Odnosno od Stoca u Federaciji, Andrijevice u Crnoj Gori i to je neka dužina od nekih 55 kilometara auto-puta, koji će se graditi i u tom dijelu Republike Srpske“, rekao je Višković.

Takođe, spomenuo je da je u narednim danima planirana javna nabavka projektno-tehničke dokumentacije brze ceste od Trebinja prema Gacku, kako bi onda putem trake za spora vozila se rješavalo pitanje od Gacka prema Foči i dalje prema Višegradu gdje je plan uklapanje u brzu cestu od Višegrada do Sarajeva, a koja je nastavak izgradnje auto-puta koji radi Srbija od Užica prema Zlatiboru i Čajetini.

„Sa brzom cestom i sa Jadransko-Jonsko magistralom mi dolazimo do impozantne cifre novih savremenih saobraćajnica u Republici Srpskoj, koje bi na današnje stanje koje imamo i sa kojim gazdujemo kao JP Autoputevi imali i skoro tri puta veću kilometražu. Auto-put Prijedor-Banjaluka potpisan je još 2018. godine još u novembru mjesecu gdje je bilo ozbiljnih problema na tom projektu zato što je to pilot projekat na ovim prostorima. Čak u Evropi nemate slučajeva da je kineska kompanija putem koncesije gradila neki auto-put, sve je to na bazi kredita. Ovo je prvi put da je Republika Srpska imala tu čast da jedna kineska kompanija gradi auto-put od Banjaluke do Prijedora, dužine od 40 kilometara“, rekao je Višković.

On je naglasio da su se morale ispoštovati složene i mnogobrojne procedure te pomenute dovesti u zakonske okvire, a što je tokom septembra prošle godine došlo u završnu fazu pregovora i mogućnosti da se krene u realizaciju.

„Oni su su tada dobili kreditna sredstva svoje eksim banke, koja njih prati kao kinesku kompaniju i na neki način od tog momenta možemo računati da je počela ozbiljna gradnja auto-puta Banjaluka-Prijedor i ona je sada u punom kapacitetu gradnje. Mi kao javno preduzeće u vlasništvu Vlade Republike Srpske i našeg resornog Ministarstva saobraćaja i veza, sa stanovišta javnog preduzeća mi pratimo koncesije i eksproprijaciju iz te koncesije, a što je bila naša obaveza. Mi smo u prošloj godini izdvojili 33 miliona maraka za eksproprijaciju potrebnu za izgradnju auto-puta i mi u ovom momentu imamo više od 80 odsto zemljišta na toj trasi Banjaluka-Prijedor“, rekao je Višković.

Višković je naglasio da se trenutno, ubrzanim tempom rješava i petlja – Kuljani te je u planu uklapanje pomenute u postojeće saobraćajnice kako bi završetkom auto-puta isti imao upotrebnu vrijednost.