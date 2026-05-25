Mogući sporazum oborio cijene nafte

Cijene nafte su značajno pale, a promet na azijskim berzama je u porastu nakon najave o mogućem postizanju sporazuma kojim bi se okončao američko-izraelski rat sa Iranom, prenijeli su danas britanski mediji.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u subotu uveče da je sporazum sa Teheranom "većim dijelom dogovoren" i da će detalji biti uskoro objavljeni, ali je već u ned‌jelju uveče pozvao svoj pregovarački tim da ne žuri sa dogovorom, prenosi Bi-bi-si.

Od jutros je globalna cijena referentne nafte tipa Brent pala za 5,5 odsto na 97,90 dolara (78,07 evra), dok je cijena američke nafte pala za 5,8 odsto na 90,99 dolara (78,11 evra).

Tramp je ranije potvrdio da će sporazum uključivati ponovno otvaranje ključne trgovačke pomorske rute kroz Ormuski moreuz, bez dodatnih detalja.

Ovaj uski morski prolaz, kroz koji obično prolazi oko petine svjetske nafte i tečnog prirodnog gasa (LNG), efektivno je zatvoren od početka sukoba 28. februara, prenosi Tan‌jug.