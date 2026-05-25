Mogući sporazum oborio cijene nafte

Autor:ATV
Komentari:0
Cijene nafte su značajno pale, a promet na azijskim berzama je u porastu nakon najave o mogućem postizanju sporazuma kojim bi se okončao američko-izraelski rat sa Iranom, prenijeli su danas britanski mediji.
Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u subotu uveče da je sporazum sa Teheranom "većim dijelom dogovoren" i da će detalji biti uskoro objavljeni, ali je već u nedjelju uveče pozvao svoj pregovarački tim da ne žuri sa dogovorom, prenosi Bi-bi-si.
Od jutros je globalna cijena referentne nafte tipa Brent pala za 5,5 odsto na 97,90 dolara (78,07 evra), dok je cijena američke nafte pala za 5,8 odsto na 90,99 dolara (78,11 evra).
Hronika
Oduzeta dva pežoa, jedan od vozača za kazne duguje 22 hiljade KM
Tramp je ranije potvrdio da će sporazum uključivati ponovno otvaranje ključne trgovačke pomorske rute kroz Ormuski moreuz, bez dodatnih detalja.
Ovaj uski morski prolaz, kroz koji obično prolazi oko petine svjetske nafte i tečnog prirodnog gasa (LNG), efektivno je zatvoren od početka sukoba 28. februara, prenosi Tanjug.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Ekonomija
1 h0
Ekonomija
14 h0
Ekonomija
18 h2
Ekonomija
21 h0
Najnovije
Trenutno na programu