Ovi penzioneri u Srpskoj bi mogli dobiti jednokratnu pomoć

U avgustu u Srpskoj slijedi vanredno povećanje penzija, moguća i jednokratna pomoć u ovoj godini.

To je potvrdio predsjednik Udruženja penzionera Srpske Ratko Trifunović, naglasivši da je, manje-više, poznat i procenat povećanja.

BiH Hrvatska izašla u susret BiH, mijenjaju se pravila na granicama

"Prema dosadašnjim razgovorima sa predstavnicima naše vlasti, penzije će od avgusta vanredno biti povećane 3,55%. Imamo Skupštinu udruženja 4. juna, kada se ćemo, vjerovatno, dobiti zvaničnu potvrdu iznosa, odnosno procenta povećanja penzija. U svakom slučaju, nadamo se da neće biti ispod pomenutog procenta. Kada bi penzije bile povećane za 3,55%, to bi bilo ukupno 10% na godišnjem nivou, što smatramo zadovoljavajućim", kaže za "Srpskainfo" Trifunović.

Osim toga, kako naglašava, penzioneri bi u ovoj godini mogli da dobiju i jednokratnu pomoć.

"Poslali smo zahtjev Vladi Srpske, i sad čekamo. Jednokratnu pomoć smo tražili za sve penzionere čija su primanja do iznosa prosječne penzije. Kolika će ta jednokratna pomoć biti, još ne znamo, ali mislim da neće biti ispod 100 KM. Sve zavisi od toga koliko u državnoj kasi ima para", poručuje Trifunović.

Podsjetimo, u Srpskoj su u januaru ove godine penzije redovno povećane za 6,45%.

Hronika Apel nakon tragedije na Romaniji: Planina ne prašta greške, koristite pomoć vodiča

Nakon toga, minimalna penzija iznosi 350, a prosječna 697 KM.

Sa najavljenim povećanjem od 3,55%, minimalna penzija će otići za još 12-13 maraka, a prosječna za 24-25 KM.

Iz Vlade Srpske su nedavno saopštili da će u predstojećem periodu, u procesu izrade rebalansa budžeta, voditi računa o poboljšanju materijalnih uslova i standarda najstarijih, prateći njihove potrebe i budžetske mogućnosti.

"Rebalansom budžeta koji je u izradi, planirano je povećanje budžetskih sredstava namijenjenih penzionerima u Republici Srpskoj", poručili su iz Vlade Srpske.