Policija traži bjegunca: Pronađen pištolj i puška, traga se za Acom Šakovićem

Podgorička policija pretresla je na Veruši vikendicu Aca Šakovića, koji važi za bezbjednosno interesantnu osobu i tom prilikom zaplijenila pušku i startni pištolj.

"Policijski službenici su, naime, postupajući shodno operativnim informacijama da ovo lice u navedenom objektu može imati skriveno oružje u ilegalnom posjedu, a na osnovu inicirane a potom pribavljene naredbe od strane nadležnog suda, izvršili pretres navedenog objekta u mjestu Veruša, kojim su pronašli i oduzeli pušku nepoznate marke bez fabričkog broja i startni pištolj sa 12 komada municije", kazali su iz Uprave policije.

O svemu je upoznat državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji će se naknadno izjasniti o kvalifikaciji događaja.

Policija traga za Šakovićem radi izdržavanja kazne zatvora od sedam mjeseci, izrečene zbog krivičnog djela falsifikovanje službene isprave u sticaju sa dva krivična djela navođenje na ovjeravanje neistinitog sadržaja.

"Osim navedenog, službenici Odjeljenja bezbjednosti Cetinje su, u mjestu Trešnjevo, izvršili pretres kuće i drugih prostorija u vlasništvu B.S. Tokom pretresa pronađena su tri komada vatrenog oružja – dvije puške i pištolj, od kojih su dva komada u legalnom posjedu dok je za treći komad oružja pokrenut postupak prenosa prava svojine. Oružje je, radi provjera, privremeno oduzeto", saopštili su iz UP.