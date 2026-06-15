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Za Narodnu i univerzitetsku biblioteku Srpske 430 knjiga

Autor:

ATV
15.06.2026 11:48

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Књига
Foto: pexels/Erik Mclean

Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske u Banjaluci dobiće sutra 430 knjiga, među kojima su značajna djela savremene i istorijske književne građe, koje u okviru akcije "Kultura nas spaja, knjiga ujedinjuje" dodjeljuje Predstavništvo Srpske u Srbiji.

Knjige će u 12.00 časova u Banjaluci uručiti šef Predstavništva Srpske u Srbiji Mlađen Cicović, koji će se tom prilikom sastati sa direktorom Biblioteke Ljiljom Petrović Zečić, najavljeno je danas iz Predstavništva.

Ova donacija predstavlja nastavak dugogodišnje uspješne saradnje Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske i Predstavništva Republike Srpske u Srbiji.

Među poklonjenim izdanjima su knjige objavljene u izdanju Predstavništva Republike Srpske u Srbiji ili u kojima se Predstavništvo pojavljuje kao suizdavač, a dio doniranog fonda biće proslijeđen matičnim bibliotekama širom Republike Srpske.

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Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji do sada je doniralo više od 12.000 knjiga u više od 25 biblioteka širom Srbije, a akcija "Kultura nas spaja, knjiga ujedinjuje" biće nastavljena tokom juna, prenosi Srna.

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Knjige

Republika Srpska

Narodna biblioteka

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