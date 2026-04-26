Digitalizacija- koliko mladi danas čitaju?

U vremenu društvenih mreža, kratkih formi i vještačke inteligencije, knjiga se sve više takmiči sa ekranom. Biblioteke zato traže način da tradicionalno štivo približe generacijama koje odrastaju uz digitalne tehnologije.

Dok jedni knjigu i dalje biraju kao dio svoje svakodnevne rutine, drugi ipak priznaju da za čitanje jednostavno nemaju vremena. Između fakultetskih obaveza, posla i društvenih mreža, navike mladih se mijenjaju.

"Pa pored literature koja mi treba za pripremanje ispita ne toliko često, zbog obaveza",

"Kada čitam s elektronskih medija teže se skoncentrišem i lakše mi je kada tu materiju mogu da dodirnem",

"Pa kombinaciju, iskreno, novih tehnologija i materijala od profesora",

"Pa lakše mi je kada profesor dostavi knjige u PDF-u i onda neke nerazjašnjene pojmovi mogu ubaciti u neke nove tehnologije", pričaju mladi za ATV.

Dok starijim generacijama ništa ne može zamijeniti osjećaj knjige u ruci, mladi se sve više oslanjaju na nove tehnologije. Pravi problem nije učestalost čitanja, već kvalitet samog štiva, ističe naša sagovornica, jer knjiga i dalje ima nezamjenljivu ulogu u razvoju kritičkog mišljenja.

"Naša djeca koja sada odrastaju, odrastaju u sasvim drugim uslovima, prosto te savremene tehnologije su dio njihovog života, njihovog odrastanja i njima je mnogo normalnije da oni budu u kontaktu sa ekranom. No to ne znači da se ne čita, ja čak imam neku ideju da se čita mnogo više nego prije, samo što se čita sada u različitim formatima", kaže Aleksandra Čvorović, književnica i bibliotekarka.

Biblioteke se zato prilagođavaju novom dobu, ali bez odricanja od tradicije. Iz Narodne i univerzitetske biblioteke Republike Srpske ističu da je u toku prelazak na novi, moderniji sajt, ali i da je digitalizacija prvenstveno način da se zaštite stara i rijetka izdanja. Interesovanje mladih, kažu, ne opada.

"To potvrđuju događaji i svakodnevnica u našoj biblioteci, ona vrvi od života, vrvi od studenata mi imamo studijske čitaonice, kao što znate naša biblioteka ima univerzitetsku jedinicu", rekao nam je Berislav Blagojević, bibliotekar.

"Zapravo se nikad nije štampalo više knjiga u istoriji čovječanstva, bez obzira što je porast elektronskih knjiga očigledan, knjige se i dalje štampaju, knjige se i dalje kupuju, knjige se i dalje čitaju onom klasičnom formatu u kojem smo navikli", dodao je Blagojević.

Uvođenje elektronskih knjiga u naše biblioteke, ipak, ostaje izazov. Za sada smo još uvijek poprilično daleko od toga, te optimalno rješenje još nije precizno definisano.

Hoće li knjiga i u budućnosti ostati u rukama mladih ili će je u potpunosti zamijeniti ekran, pokazaće vrijeme. Za sada, čini se, jedno ne isključuje drugo.