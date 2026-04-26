Heklač Viktor poslao poruku svešteniku koji ga je napao

Mladi heklač iz Jagodine, jedanaestogodišnji Viktor Mitić, koji je privukao pažnju javnosti svojim nesvakidašnjim talentom za heklanje, odlučan je da nastavi sa svojim hobijem uprkos preprekama na koje nailazi. Viktor je prve korake u ovom zanatu napravio uz pomoć bake prije dvije godine, a danas heklanje vidi kao osnovu za svoju buduću karijeru.

- Pitao sam baku da me nauči da heklam. Kad sam naučio, ja sam heklao duže vrijeme, ali sam u međuvremenu malo zaboravio, pa sam se prije nekoliko mjeseci podsjetio. Došli smo na ideju da krenemo da snimamo za Instagram, to jest ja i moj brat smo došli na tu ideju - objašnjava Viktor početke svoje popularnosti na društvenim mrežama.

Iako mnogi heklanje vezuju za sitnije predmete, Viktor ima ambicioznije planove. On želi da ishekla ogroman ćilim, svjestan da bira teži put u odnosu na tradicionalno tkanje.

- Volim ćilime. Mislim, ćilimi se tkaju, ali ja sam izabrao teži način, da ga isheklam. Palo mi je prvo na pamet da isheklam ćilim jer je to za duže vrijeme, jer se teže heklaju. Oni se tkaju na velikim razbojima i onda se prije istkaju nego da se isheklaju. Najveći ćilim na svijetu ima oko 122 metra kvadratna, a ja planiram da moj bude oko 30 metara - kaže ovaj talentovani dječak.

Viktor, koji je odličan đak i ljubitelj folklora, crtanja i pisanja poezije, ne krije da ima jasnu viziju svoje budućnosti, ma koliko ona nekome djelovala neobično. Njegova želja je da postane modni kreator, ali i sveštenik, jer dolazi iz veoma pobožne porodice.

- Planiram da u dizajnu koristim heklanje, na primjer da isheklam košuljicu ili da prišijem motive uz to, možda na pantalone ili rukave. Koristio bih srpske motive, kao što su oni kvadratići ili cvijeće. Što se tiče budućnosti, želim da budem sveštenik i modni kreator. Malo je čudna kombinacija, ali mi smo baš veliki vjernici i imam ljubav prema tome - iskren je Viktor.

Viktor se potom osvrnuo na činjenicu da je sveštenik Stefan Rajčić njegovo zanimanje za heklanje komentarisao na jako ružan način, pa mu je ovim putem poslao i poruku.

- Jako me je potreslo, želio bih da kažem da ima pravo da misli šta god, ali nije baš lijepo da misli tako nešto o meni jer iza mene se niko ne krije, već samo moja ljubav prema umjetnosti i moja porodica - zaključio je Viktor za Telegraf.rs.

Podsjetimo, put malog Viktora ka ostvarenju snova nije bez trnja. Njegov uspjeh na Instagramu, gdje je sprovodio akciju "jedan pratilac - jedna petljica", bio je prekinut jer mu je profil suspendovan nakon brojnih prijava, odmah zatim i novi koji je otvorio, a trenutno skuplja pratioce na trećem. Njegov otac je javno izrazio ogorčenje, nazivajući hakovanje i prijavljivanje profila sramotnim činom usmjerenim protiv djeteta koje samo želi da stvara.

Pored tehničkih problema, Viktor se suočio i sa grubim javnim kritikama. Sveštenik Stefan Rajčić napao je dječaka tvrdeći da heklanje nije "muški posao" i da se time "skrnavi srpska tradicija". Ova izjava duboko je potresla jedanaestogodišnjaka, koji je u jednom trenutku čak razmišljao da odustane od svega.

Ipak, uz ogromnu podršku javnosti koja je stala u njegovu odbranu, Viktor je odlučio da nastavi dalje, poručivši onima koji ga kritikuju da nije lijepo što tako misle o njemu, jer on stoji sam iza svog rada i truda.