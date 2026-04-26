Blizak Putinov saveznik: Ko je ubijeni ministar odbrane?

Tokom serije koordinisanih napada 25. aprila 2026. godine, ubijen je ministar odbrane Malija, Sadio Kamara. On je bio jedan od bliskih saveznika Vladimira Putina.

Prema izvještajima svjetskih medija, napad je izveo bombaš samoubica koji je aktivirao eksplozivnu napravu u neposrednoj blizini ministrove kuće.

Ovaj atentat predstavlja najteži udarac vojnoj vlasti od njenog uspostavljanja, s obzirom na to da je Kamara bio arhitekta bezbjednosne politike zemlje.

Glavni ruski partner u zapadnoj Africi

Kamara je važio za jednog od najvažnijih i najodanijih saveznika Rusije u Maliju i regionu.

On je direktno pregovarao o dolasku ruskih vojnih instruktora i plaćenika, koji su zamijenili francuske snage nakon povlačenja Pariza.

Njegova smrt ostavlja ogroman vakuum u komunikaciji između Bamaka i Moskve, što bi moglo značajno da ugrozi logističku i vojnu podršku koju Rusija pruža malijskim snagama.

Ofanziva pobunjenika i ulične borbe

Situacija na terenu se ubrzano pogoršava. Pobunjeničke grupe, ohrabrene ovim atentatom, već su počele da zauzimaju čitave gradove.

Trenutno se vode žestoke borbe između snaga vladajuće hunte, potpomognutih ruskim jedinicama, i militanata koji koriste gerilsku taktiku i napade dronovima.

Izvještaji ukazuju na to da se linije fronta pomijeraju ka unutrašnjosti zemlje, stvarajući paniku među civilnim stanovništvom.

Opasnost od potpunog raspada države

Politički analitičari upozoravaju da je opstanak same države pod znakom pitanja. Ukoliko vojna hunta ne uspije da povrati kontrolu nakon gubitka ključnog čovjeka, Mali se suočava sa scenarijem potpunog kolapsa.

Narod Tuarega, koji decenijama teži nezavisnosti, koristi trenutnu nestabilnost kako bi učvrstio kontrolu nad sjevernim teritorijama.

Vakuum moći koriste i ekstremističke grupe povezane sa Al-Kaidom i Islamskom državom, koje šire svoj uticaj iz pustinjskih predjela ka naseljenim centrima.

Bez Kamare kao centralne figure, položaj ruskih kontingenata postaje neizvesniji, dok se pritisak na njihove baze pojačava.

Sahel na ivici ambisa

Pad Malija bi izazvao domino-efekat u susjednim zemljama poput Nigera i Burkine Faso, koje se bore sa sličnim unutrašnjim problemima.

Ubistvo Sadija Kamare nije samo gubitak jednog ministra, već potencijalna prelomna tačka koja može trajno izmijeniti mapu zapadne Afrike i istisnuti uticaj velikih sila iz ovog dijela kontinenta.

