Logo
Large banner

Ukleti hotel: Na istom mjestu meta bio još jedan predsjednik SAD

Autor:

ATV
26.04.2026 17:00

Komentari:

0
Агенти америчке Тајне службе окружују предсједника Доналда Трампа, трећег с лева, док га своде са бине након пуцњаве испред балске сале током вечере дописника Бијеле куће, у суботу, 25. априла 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein (STF)

Nakon pucnjave u hotelu Vašington Hilton, gdje je Donald Tramp organizovao večeru, pažnja javnosti ponovo je usmjerena na jedan od najpoznatijih napada na američkog predsjednika, koji se desio na istoj lokaciji.

Naime, 30. marta 1981. godine tadašnji američki predsjednik Ronald Regan teško je ranjen u atentatu ispred ovog hotela u Vašingtonu. Napadač Džon Hinkli Mlađi otvorio je vatru dok je Regan izlazio s događaja i kretao se prema predsjedničkoj limuzini.

Бењамин Нетанјаху

Republika Srpska

Netanjahu uputio saučešće Dodiku: Naše misli i molitve su sa vama

Metak ispaljen iz revolvera odbio se od vozila i pogodio Regana u predjelu ispod lijevog pazuha, pri čemu mu je slomljeno rebro, probijeno plućno krilo i izazvano ozbiljno unutrašnje krvarenje. Hitno je operisan, a iz bolnice je otpušten 11. aprila iste godine.

Napadač je, prema kasnijim nalazima, bio opsjednut glumicom Džodi Foster, a atentat je pokušao izvršiti kako bi joj skrenuo pažnju, nakon što ju je gledao u filmu "Taksista“.

U napadu su ranjene još tri osobe: portparol Bijele kuće Džejms Brejdi, agent Tajne službe Tim Mekarti i policajac Tomas Delahanti. Svi su preživjeli, ali je Brejdi zadobio teška oštećenja mozga i ostao trajno invalid. Preminuo je 2014. godine od posljedica ranjavanja.

мелина џиновић

Scena

Melina za kumu izabrala ženu koju su opljačkali za milione, pa promijenila odluku

Iako je Regan bio teško povrijeđen, tada nije formalno aktiviran 25. amandman, koji reguliše preuzimanje predsjedničkih ovlaštenja u slučaju nesposobnosti. U međuvremenu je državni sekretar Aleksander Hejg izjavio da je on “zadužen” dok se potpredsjednik Džordž Buš ne vrati u Vašington.

Godinu kasnije, 21. juna 1982, Hinkli je proglašen nevinim zbog neuračunljivosti i smješten u psihijatrijsku ustanovu, gdje je proveo više od tri decenije.

Federalni tužioci su 2015. odlučili da ga neće teretiti za Brejdijevu smrt, iako je ona zvanično okarakterisana kao ubistvo, a Hinkli je konačno pušten na slobodu 2016. godine, piše Klix.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Donald Tramp

Donald Tramp evakuacija

Pucnjava

Vašington Hilton hotel

napad Tramp 2026

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Предсjедник САД-а Доналд Трамп стиже у салу за брифинге за штампу Џејмса Брејдија у Белој кући након пуцњаве испред балске сале на годишњој вечери Удружења дописника Бијеле куће у Вашингтону, у суботу, 25. априла 2026.

Svijet

Reakcija Melanije Tramp tokom pucnjave obilazi svijet

1 h

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп улази у конференцијску салу у Бијелој кући након пуцњаве испред балске сале.

Svijet

Tramp: Sinoćnja pucnjava se nikad ne bi dogodila u bezbjednoj balskoj dvorani Bijele kuće

1 h

0
Председник Владе Мађарске Виктор Орбан

Svijet

Orban: U politici nema mjesta nasilju

1 h

0
Гужве на граници са Хрватском

Svijet

EU uvodi brzu traku na granicama, evo kako je koristiti

1 h

0

  • Najnovije

17

06

Pjevač poslao govornu poruku i ponudu Dari Bubamari

17

05

Na prvi pogled fantastična ponuda: Šta se krije iza 90.000 dolara koje nudi Irska za preseljenje

17

00

Ukleti hotel: Na istom mjestu meta bio još jedan predsjednik SAD

16

45

Netanjahu uputio saučešće Dodiku: Naše misli i molitve su sa vama

16

31

Melina za kumu izabrala ženu koju su opljačkali za milione, pa promijenila odluku

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner