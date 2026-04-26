Ukleti hotel: Na istom mjestu meta bio još jedan predsjednik SAD

Nakon pucnjave u hotelu Vašington Hilton, gdje je Donald Tramp organizovao večeru, pažnja javnosti ponovo je usmjerena na jedan od najpoznatijih napada na američkog predsjednika, koji se desio na istoj lokaciji.

Naime, 30. marta 1981. godine tadašnji američki predsjednik Ronald Regan teško je ranjen u atentatu ispred ovog hotela u Vašingtonu. Napadač Džon Hinkli Mlađi otvorio je vatru dok je Regan izlazio s događaja i kretao se prema predsjedničkoj limuzini.

Republika Srpska Netanjahu uputio saučešće Dodiku: Naše misli i molitve su sa vama

Metak ispaljen iz revolvera odbio se od vozila i pogodio Regana u predjelu ispod lijevog pazuha, pri čemu mu je slomljeno rebro, probijeno plućno krilo i izazvano ozbiljno unutrašnje krvarenje. Hitno je operisan, a iz bolnice je otpušten 11. aprila iste godine.

Napadač je, prema kasnijim nalazima, bio opsjednut glumicom Džodi Foster, a atentat je pokušao izvršiti kako bi joj skrenuo pažnju, nakon što ju je gledao u filmu "Taksista“.

U napadu su ranjene još tri osobe: portparol Bijele kuće Džejms Brejdi, agent Tajne službe Tim Mekarti i policajac Tomas Delahanti. Svi su preživjeli, ali je Brejdi zadobio teška oštećenja mozga i ostao trajno invalid. Preminuo je 2014. godine od posljedica ranjavanja.

Scena Melina za kumu izabrala ženu koju su opljačkali za milione, pa promijenila odluku

Iako je Regan bio teško povrijeđen, tada nije formalno aktiviran 25. amandman, koji reguliše preuzimanje predsjedničkih ovlaštenja u slučaju nesposobnosti. U međuvremenu je državni sekretar Aleksander Hejg izjavio da je on “zadužen” dok se potpredsjednik Džordž Buš ne vrati u Vašington.

Godinu kasnije, 21. juna 1982, Hinkli je proglašen nevinim zbog neuračunljivosti i smješten u psihijatrijsku ustanovu, gdje je proveo više od tri decenije.

Federalni tužioci su 2015. odlučili da ga neće teretiti za Brejdijevu smrt, iako je ona zvanično okarakterisana kao ubistvo, a Hinkli je konačno pušten na slobodu 2016. godine, piše Klix.