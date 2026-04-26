Tramp: Sinoćnja pucnjava se nikad ne bi dogodila u bezbjednoj balskoj dvorani Bijele kuće

26.04.2026 16:01

Предсједник САД-а Доналд Трамп улази у конференцијску салу у Бијелој кући након пуцњаве испред балске сале.
Foto: Tanjug/AP/Tom Brenner

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da se incident poput pucnjave u Hotelu Hilton u Vašingtonu ne bi nikada dogodio u balskoj dvorani Bijele kuće, koju gradi uprkos kritikama u javnosti.

Tramp je na svojoj društvenoj mreži napisao da se tako nešto nikada ne bi dogodilo u balskoj dvorani koja bi imala najviši stepen vojne povjerljivosti.

- Ono što se dogodilo sinoć upravo je razlog zbog čega su naša velika vojska, tajna služba, policijske snage i, iz različitih razloga, svaki predsjednik u posljednji 150 godina zahtijevali da bude izgrađena velika i bezbjedna balska dvorana na prostoru Bijele kuće - naveo je on.

Dodao je da balska dvorana u Bijeloj kući "ne može da bude izgrađena dovoljno brzo".

- Pored toga što je lijepa, ova dvorana ima sve postojeće karakteristike najvišeg nivoa bezbjednosti i osim toga iznad nje ne postoje sobe u kojima borave nebezbedni pojedinci, a nalazi se i u krugu najbezbjednije zgrade na svijetu, Bijele kuće - napisao je Tramp.

Prema njegovim riječima, ne smije se dozvoliti da bilo šta ometa izgradnju balske dvorane, koja je finansirana budžetom i "napreduje ka završetku prije predviđenih rokova".

Vršilac dužnosti državnog tužioca Sjedinjenih Američkih Država Tod Blanš saopštio je ranije danas da vlasti zadužene za sprovođenje zakona smatraju da je osumnjičeni za pucnjavu u hotelu gdje se održavala večera dopisnika Bijele kuće namjeravao da puca na zvaničnike administracije predsjednika Donalda Trampa, pa i na samog Trampa.

Na godišnjoj večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće, kojoj je tokom protekle noći prisustvovao američki predsjednik Donald Tramp u hotelu "Hilton" u Vašingtonu, naoružani muškarac koji je identifikovan kao Kol Tomas Alen (31) ispalio je više hitaca, nakon čega su svi prisutni evakuisani.

(Tanjug)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

