Logo
Large banner

Orban: U politici nema mjesta nasilju

Autor:

ATV
26.04.2026 15:23

Komentari:

0
Председник Владе Мађарске Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP Photo/Markus Schreiber), File

Odlazeći premijer Mađarske Viktor Orban rekao je da je duboko uznemiren pucnjavom i napadom tokom večere u Vašingtonu, kojoj je prisustvovao i američki predsjednik Donald Tramp.

- Naše misli i molitve su uz predsjednika Trampa i prvu damu Melaniju - napisao je Orban na Iksu.

On je istakao da u politici nema mjesta nasilju.

Napadač je otvorio vatru na pripadnike obezbjeđenja u hotelu "Vašington Hilton" u vrijeme svečane večere dopisnika Bijele kuće, kojoj je prisustvovao i Tramp.

Tramp, njegova supruga Melanija i visoki zvaničnici odmah su evakuisani, a napadač je priveden.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Viktor Orban

Mađarska

Donald Tramp

Amerika

Pucnjava na Trampa

Komentari (0)
Large banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner