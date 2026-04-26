Orban: U politici nema mjesta nasilju

Odlazeći premijer Mađarske Viktor Orban rekao je da je duboko uznemiren pucnjavom i napadom tokom večere u Vašingtonu, kojoj je prisustvovao i američki predsjednik Donald Tramp.
- Naše misli i molitve su uz predsjednika Trampa i prvu damu Melaniju - napisao je Orban na Iksu.
On je istakao da u politici nema mjesta nasilju.
Napadač je otvorio vatru na pripadnike obezbjeđenja u hotelu "Vašington Hilton" u vrijeme svečane večere dopisnika Bijele kuće, kojoj je prisustvovao i Tramp.
Tramp, njegova supruga Melanija i visoki zvaničnici odmah su evakuisani, a napadač je priveden.
(SRNA)
