Tokom niza napada u Maliju ubijen ministar odbrane

Malijski ministar odbrane Sadio Kamara ubijen je tokom koordinisanih napada širom zemlje, javila je "Al džazira", pozivajući se na neimenovane izvore.

Nemiri su počeli juče, a malijska vojska je saopštila da su "neidentifikovane naoružane terorističke grupe ciljale određene lokacije i kasarne" u Bamaku, ali je kasnije insistirala da je situacija "pod kontrolom".

Hronika Vatra progutala dio kuće u Banjaluci

Meta napada terorista bila je kuća Kamare, koja se nalazi u Katiju, najvećem gradu u regionu Kulikoro u Maliju.

(SRNA)