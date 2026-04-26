Tokom niza napada u Maliju ubijen ministar odbrane

Malijski ministar odbrane Sadio Kamara ubijen je tokom koordinisanih napada širom zemlje, javila je "Al džazira", pozivajući se na neimenovane izvore.
Nemiri su počeli juče, a malijska vojska je saopštila da su "neidentifikovane naoružane terorističke grupe ciljale određene lokacije i kasarne" u Bamaku, ali je kasnije insistirala da je situacija "pod kontrolom".
Meta napada terorista bila je kuća Kamare, koja se nalazi u Katiju, najvećem gradu u regionu Kulikoro u Maliju.
(SRNA)
