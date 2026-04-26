Logo
Large banner

U kamionu pronađeno 15 kilograma kokaina: Uhapšena trojica muškaraca

Autor:

ATV
26.04.2026 14:23

Komentari:

0
Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Novosadska policija je uhapsila trojicu muškaraca kod kojih je pronađeno oko 15 kilograma kokaina.

U saradnji Policijske uprave Novi Sad i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšena su trojica muškaraca kod kojih je pronađeno ukupno oko 15 kilograma kokaina, potvrđeno je RTS-u.

Sva trojica su se nalazila u kamionu u kome su pronađene dvije torbe sa kokainom, u jednoj osam, a u drugoj sedam kocki, što je ukupno oko 15 kilograma ove opojne droge.

Svima je određeno zadržavanje do 48 sati i biće sprovedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

(Tanjug)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

hapšenje

Novi Sad

kokain

Droga

Policija

Komentari (0)
Large banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner