U kamionu pronađeno 15 kilograma kokaina: Uhapšena trojica muškaraca

U saradnji Policijske uprave Novi Sad i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšena su trojica muškaraca kod kojih je pronađeno ukupno oko 15 kilograma kokaina, potvrđeno je RTS-u.

Društvo Stižu nova pravila za prelazak granice, mnogima se ovo neće svidjeti

Sva trojica su se nalazila u kamionu u kome su pronađene dvije torbe sa kokainom, u jednoj osam, a u drugoj sedam kocki, što je ukupno oko 15 kilograma ove opojne droge.

Svima je određeno zadržavanje do 48 sati i biće sprovedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

(Tanjug)