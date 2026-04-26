U kamionu pronađeno 15 kilograma kokaina: Uhapšena trojica muškaraca

Novosadska policija je uhapsila trojicu muškaraca kod kojih je pronađeno oko 15 kilograma kokaina.
U saradnji Policijske uprave Novi Sad i Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšena su trojica muškaraca kod kojih je pronađeno ukupno oko 15 kilograma kokaina, potvrđeno je RTS-u.
Sva trojica su se nalazila u kamionu u kome su pronađene dvije torbe sa kokainom, u jednoj osam, a u drugoj sedam kocki, što je ukupno oko 15 kilograma ove opojne droge.
Svima je određeno zadržavanje do 48 sati i biće sprovedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.
(Tanjug)
