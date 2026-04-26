Automobil sletio sa puta: Mladić poginuo, dvojica teško povrijeđena

Na putu Raška-Kraljevo u mjestu Ušće se dogodila teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginuo dvdesetogodišnji mladić K. K.

K. K, koji se nalazio na zadnjem sjedištu, poginuo je na licu mjesta, dok su vozač A. A. i suvozač A. D. zadobili teške povrede.

Vozač A. A. (2003) i suvozač A. D. (2004) zadobili su teške povrede i zbrinuti su u zdravstvenoj ustanovi.

Uzrok nesreće biće utvrđen nakon uviđaja.

(RTS)