Puklo je djetetu u ruci: Policija na nogama zbog onog što je pronađeno u kontejneru

Policija i dalje intenzivno istražuje slučaj eksplozije u Novom Sadu u kojoj je povrijeđen trinaestogodišnji dječak.

Nesreća se dogodila juče oko 16 časova na uglu Temerinske i Primorske ulice, kada je dijete u kontejneru pronašlo za sada neidentifikovanu napravu koja mu je eksplodirala u rukama.

Izvukao osigurač, pa odjeknula detonacija

Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao Kurir, dječak je preturajući po smeću naišao na predmet iz kojeg je izvukao osigurač, nakon čega je došlo do detonacije. Tom prilikom teško mu je povrijeđena šaka. On je hitno prevezen u Dječju bolnicu, gdje je utvrđeno da nije životno ugrožen, ali su vidljive ozbiljne povrede prsta.

Izvor Kurira otkriva da se još uvijek utvrđuje šta je tačno eksplodiralo, ali naglašava da najvjerovatnije nije riječ o pravoj bombi.

"Da je eksplodirala bomba, detonacija bi bila daleko jača, a posljedice katastrofalne. Dječak sigurno ne bi prošao samo sa povredom prsta. Sumnja se na jaku pirotehniku koja je nemarom bačena u kantu. To verovatno ne bi samo od sebe puklo, ali okolnosti su bile drugačije", objašnjava naš sagovornik i apeluje na građane da budu oprezni sa pirotehnikom.

Komšije u strahu: Šta djeca traže u kontejnerima?

Stanovnici ovog dijela Novog Sada su u šoku. Jedan od komšija, koji radi u neposrednoj blizini, kaže da samu eksploziju nije čuo, što potvrđuje tezu da nije u pitanju vojno oružje.

"Klinci se ovdje često okupljaju zbog Najlon pijace, traže stare stvari po smeću. To treba kontrolisati. Djeca treba da se igraju, a ne da skupljaju sirovine po kantama", kaže on za Kurir.

Druga zabrinuta komšinica ističe da je prestravljena činjenicom da neko baca opasne stvari u komunalni otpad.

"Mislim da je u pitanju ilegalno držanje eksplozivnih materija. Onaj ko to ima, mora znati da se to ne baca u smeće. Ne daj Bože da je neko naše dijete stradalo", kaže ona.

Stanje dječaka stabilno

Iz bolnice je za Kurir potvrđeno da je trinaestogodišnjak zadržan na odjeljenju hirurgije radi praćenja.

"Dječak je zadobio povredu malog prsta, stabilno je i uskoro će biti pušten na kućno liječenje", navode iz bolnice.

Policija je na mjestu događaja zatekla gomilu razbacanog smeća, izvršen je uviđaj, a detalji će biti poznati nakon završetka istrage.