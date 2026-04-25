Auto smrskan: Dvoje povrijeđenih u novoj teškoj nesreći

U jutarnjim satima 25. aprila, desila se saobraćajna nesreća u centru Sarajeva.

Nesreća se desila u Alipašinoj ulici.

U udesu su učestvovala dva putnička motorna vozila, a dvije osobe su povrijeđene.

Hronika Poznato stanje braće ranjene u restoranu u BiH

"Dva lica su upućena na ukazivanje stepena povreda. Uviđaj je u toku", kazao je dežurni operativni MUP-a KS za portal "Radiosarajevo.ba".

Na jednom od automobila pričinjena je velika materijalna šteta.