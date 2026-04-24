Ovo je osoba za kojom se traga nakon pucnjave u restoranu u Sarajevu

24.04.2026 21:56

Амер Инајетовић
Policija traga za Almerom Inajetovićem nakon pucnjave u sarajevskom naselju Sedrenik, u petak, 24. aprila. Od prije je poznat policiji zbog sukoba sa zakonom.

Ovo saznaje portal "Avaza", navodeći kako se on sumnjiči da je ranio dvije osobe koje su se nalazile u bašti restorana 7 šuma "Minjo".

Pucnjava u sarajevskom restoranu, ima ranjenih

Dvije osobe su prebačene u bolnicu na ukazivanje ljekarske pomoći nakon pucnjave.

Almer Inajetović je od ranije poznat policiji, više puta je osuđivan, a krajem prošle godine ranjen u Starom Gradu.

