Tragedija kod Prijedora: Motorista poginuo u sudaru s traktorom

Vozač mopeda poginuo je u saobraćajnoj nezgodi, potvrdila je Srni portparol Policijske uprave (PU) Prijedor Zvezdana Alendarević.

U saobraćajnoj nezgodi koja se desila u 17.25 časova na lokalnom putu u Kamičanima kod Prijedora učestvovali su traktor i moped, a oba vozača su iz Prijedora. Uviđaj je u toku.

