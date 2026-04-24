Dječak povrijeđen u eksploziji: Poznato u kakvom je stanju

Autor:ATV
Dječak (13) povrijeđen je na uglu Temerinske i Primorske ulice u Novom Sadu kada se, navodno, aktivirala neka vrsta eksplozivne naprave.
Kako piše Blic, naprava je nađena u smeću, a dječaku je povrijeđena ruka.
On je prevezen u dječju bolnicu i prema prvim saznanjima, nije životno ugrožen.
