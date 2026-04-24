Logo
Large banner

Genijalac šokirao svijet jednim izumom: Ubacio peć u gepek i vozi za džabe

Autor:

ATV
24.04.2026 17:08

Komentari:

0
Аутомеханичар поправља ауто.
Foto: Pexels

Zbog surove nestašice i cijene benzina od 8 dolara po litru, jedan mehaničar prepravio je automobil da ide na čist ćumur.

U trenutku kada se automobilska industrija takmiči u razvoju električnih vozila, ova priča sa Kube ilustruje potpuno drugačiji pravac, povratak starim, već zaboravljenim rješenjima.

U mjestu Agvakate, nedaleko od Havane, 56-godišnji mehaničar Huan Karlos Pino prepravio je svoj stari automobil, poljski Fijat iz osamdesetih godina prošlog vijeka, tako da umjesto benzina koristi ćumur.

Razlog za ovu modifikaciju nije radoznalost ili hobi, već nužda. Tokom posljednjih mjeseci Kuba se suočava sa ozbiljnim nedostatkom goriva, nakon što su Sjedinjene Američke Države obustavile isporuke nafte, čime je dodatno pogoršana već teška energetska situacija u zemlji.

U takvim uslovima, benzin je strogo ograničen, dok se na crnom tržištu prodaje po cijeni od oko osam dolara po litru, što je višestruko skuplje od zvaničnih cijena. Zbog toga se Pino odlučio za alternativu, ćumur, koji je pristupačniji i lakše dostupan.

Kako funkcioniše automobil na ćumur

Sistem koji je ugradio zasniva se na tehnologiji poznatoj još iz perioda Drugog svjetskog rata, takozvanom generatoru na gas.

U praksi, ćumur sagorijeva u posebno konstruisanom rezervoaru, a gas koji pritom nastaje koristi se kao pogonsko gorivo za motor. Pino je kompletan sistem napravio od improvizovanih dijelova od starog rezervoara za gorivo do filtera izrađenog od metalne posude i stare odjeće.

Automobil može da dostigne brzinu do 70 kilometara na čas, a tokom jednog testiranja prešao je više od 80 kilometara.

Iako ovakva rješenja danas djeluju neobično, ona su već bila u širokoj upotrebi kroz istoriju, naročito u periodima ratova i kriza kada gorivo nije bilo dostupno. Primjer sa Kube pokazuje koliko brzo savremeni oblici mobilnosti mogu postati luksuz u uslovima poremećaja u snabdijevanju energijom.

Za razliku od Evrope, gdje su u fokusu elektrifikacija i smanjenje emisije štetnih gasova, u pojedinim dijelovima svijeta osnovno pitanje ostaje mnogo jednostavnije kako uopšte pokrenuti automobil, prenosi Kurir.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Komentari (0)
Large banner

  • Najnovije

17

37

17

33

17

32

17

22

17

08

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner