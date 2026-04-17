Nevjerovatna prevara na polaganju vozačkog ispita šokirala policiju

Španska policija otkrila je sofisticiranu metodu varanja na testovima za vozačku dozvolu koja podsjeća na scene iz špijunskih filmova.

Kandidati su koristili specijalne naočare sa skrivenim kamerama i nevidljive slušalice kako bi dobijali odgovore od pomagača van učionice.

Ova oprema je toliko minijaturna da ju je gotovo nemoguće otkriti običnim pregledom prije početka ispita.

Kako funkcioniše sistem za varanje

Za razliku od običnih pametnih naočara sa vidljivim sočivima, ovi modeli imaju mikro-objektive ugrađene direktno u most naočara. Kamera automatski snima pitanja i šalje ih putem interneta pomagaču koji ih u realnom vremenu vidi i traži tačne odgovore.

Zatim ih kandidatu prenosi preko minijaturne slušalice smještene duboko u uhu, gotovo neprimjetne za kontrolore.

Stroge kazne za prekršioce

Zbog ovakvih slučajeva, vlasti u Španiji značajno su pooštrile zakone. Svako ko bude uhvaćen u korišćenju elektronskih uređaja za varanje suočiće se sa kaznom od 500 evra.

Pored toga, kandidat automatski pada na ispitu i dobija zabranu ponovnog polaganja u trajanju od šest mjeseci.

Cilj - bezbjedniji putevi

Policija ističe da je tehnologija danas dostupnija nego ranije, ali i da su kontrole na ispitima znatno unaprijeđene.

Cilj ovih mjera je da se spriječi da nespremni vozači dobiju dozvole i ugroze bezbjednost saobraćaja. Ovaj slučaj predstavlja jasno upozorenje svima koji pokušavaju da pronađu prečice umjesto da nauče propise, prenosi Telegraf.