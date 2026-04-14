Jeftini automobili u BiH koji izgledaju skupo

Cijena luksuznih automobila prevazilazi priuštive granice. Novi modeli Mercedesa i Audija većini populacije nisu dostupni. Kanal Turbo priče objavio je video o automobilima koji izgledaju skupo, ali su jeftini. Njihove prijedloge istražili smo na tržištu u BiH.

Jaguar X-Type

Prvi prijedlog je Jaguar. Marka manje zastupljena na našem tržištu svojim izgledom oduzima dah, ali i narednih 30 plata ako se odlučite za novije modele.

"X-Type je bio velika prekretnica za Jaguar jer oni do tada nisu pravili tako pristupačne modele. Pored toga, ovo je bio prvi Jaguar u prvoj klasi malih limuzina sa pogonom na sva četiri točka i dizel. Enterijer je veoma lijep. Prodat je u nekih 350.000 primjeraka. Najveći problem je bio što su ga ljudi doživljavali kao Mondeo sa drvetom".

Iako nema mnogo oglasa u BiH za ovaj automobil, nekoliko postojećih je sa cijenama u rasponu od 3.500 do 6.000 KM. U pitanju je starije vozilo koje je proizvedeno 2003. godine.

Audi A8

"Bez obzira na godine, ovaj auto i dalje izgleda skupo. Ima vrlo jednostavan i elegantan dizajn. Nema demode detalja i dugačak je 5 metara. Kad sjedneš u njega dobijaš sve ono što je ljudima tih godina bilo nedostupno. Neke stvari su i danas nedostižne. Ni najnovija osmica danas nema takvu kožu, jer se koristi vještačka".

Ovi modeli su široko rasprostranjeni po BiH. Ipak, cijena nije toliko lagodna. Kreće se od 8.000 do 15.000 KM. Pričamo naravno o vozilu koje je danas staro 20 godina. Iako se Folksvagenova vozila prodaju za 10.000 KM poput Golfa 6 koji je većinom 2010. godište, nijedan ne može po luksuzu parirati Audiju A8 iz 2006. godine.

Lexus RX 450h

Prijedlog za kultni američki automobil Leksus je na trećem mjestu. Međutim, to vozilo starijeg tipa nisu uspjeli pronaći na našem tršitu. Ono što je dostupno je većinom preko 100.000 KM i dosta mlađe.

Mercedes CLS 350

Kako luksuz bez Mercedesa? Četvrti na listi je model CLS 350. Enterijer modela iz 2005. godine zavidan i danas, kao i njegov spoljašnji izgled. Dok će vam cijena modela starog 15 godina povisiti pritisak, oni iz 2005. godine su priuštivi, ali ne i isplativi. Raspon cijena na našem tržištu kreće se od 10 do 15.000 KM.

Luksuzno i moćno čak 20 godina kasnije, ali sa dosta poteškoća. Do prije deceniju proizvođači automobila nisu se pretjerano obazirali na potrošnju. Uz sav luksuz ovi Mercedesi dolaze i sa 3.0 motorom, ali i jakom kubikažom i pozamašnom kilometražom.

Mazda 6

Za Mazdu 6 kažu da im je svaki model luksuzan. Stariji tip ovog automobila proizveden od 2008 do 2012. godine može se naći u rasponu cijene od 8.000 do 10.000 KM, zavisno od opreme, kilometraže i motora.

Mercedes SLK 200

Možda ne može u ovu listu po jeftinoći, ali zbog luksuza definitivno ima mjesta. Riječ je o sportskoj verziji Mercedesa koja često dolazi u kabriolet varijantama.

u BiH je moguće pronaći modele iz 2004. godine koji koštaju 17-18.000 KM, ali ima ih i za 12.000. Važno je napomenuti da nije često auto na našim ulicama.

"Ako imaš krizu srednjih godina, nemoj ništa tražiti dalje", kažu na kanalu Turbo priče.

Range Rover Sport

Rendž rover sport je takođe jedan od automobila koji i dan danas izgledaju luksuzno. Cijenom je dosta jeftiniji od pomenutih prethodnika. Ako uzmemo u obzir da se govori o modelu iz 2008. godine, Rendž rover frilender ili Rendž rover sport se mogu naći u cijeni koja se kreće od 15.000 do 20.000 KM.

Kao i u slučaju Mercedesa, iako luksuzan, ne može se reći da je i isplativ zbog velike potrošnje.

Chrysler 300C

Konačno da se na listi našao i automobil koji u potpunosti odgovara naslovu vijesti. Krajsler 300C je svojim dizajnom pravo oličenje luksuza, ali i cijenom. Za modele iz 2006. godine morate da platite do 10.000 KM, da uživate u luksuznom enterijeru, ali i da se nosite sa velikom kubikažom.