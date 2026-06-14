Logo

Košarac: Politika opozicije - teatar apsurda, predstavili brojčanik kao politički rezultat

Autor:

ATV
14.06.2026 17:55

Komentari:

0
Сташа Кошарац
Foto: ATV

Član Predsjedništva SNSD-a Staša Košarac rekao je da je opozicija danas, poslije ko zna kojeg po redu sastanka, predstavila brojčanik kao veliki politički rezultat, ocijenivši da im je politika teatar apsurda.

Košarac je ocijenio da oni nude politički performans, kojim bezuspješno pokušavaju nadomjestiti nedostatak politike.

"Kakva je njihova politika?! Teatar apsurda. Ne bi me iznenadilo da na narednom sastanku organizuju recitovanje, likovnu koloniju ili igre u pijesku... To su politički luzeri, koji građanima Srpske ne mogu ništa ponuditi", rekao je Košarac.

Сташа Кошарац

Republika Srpska

Košarac: OHR falsifikuje Dejton, pripisao sebi status "ad hok međunarodne institucije"

Konstatovao je da će oktobar brže nego što misle, a onda će ponovo da plaču, histerišu i traže krivca za vlastite neuspjehe u svim drugima osim u vlastitim redovima.

"I dok se opozicija igra, međusobno svađa i zamajava javnost jeftinim populizmom, SNSD odgovorno i odlučno radi u interesu Srpske i njenih građana", napisao je Košarac na Instagramu, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Staša Košarac

opozicija

Politika

Republika Srpska

Komentari (0)

Pročitajte više

Сташа Кошарац

Republika Srpska

Košarac: Potvrđen saveznički odnos Srpske i Rusije

1 sedm

0
"Одлична сарадња Српске и Русије упркос лажним наративима Сарајева"

Ekonomija

"Odlična saradnja Srpske i Rusije uprkos lažnim narativima Sarajeva"

1 sedm

0
Кошарац: Да је Бакиру стало до грађана, не би тражио да их информишу амбасадори других држава

BiH

Košarac: Da je Bakiru stalo do građana, ne bi tražio da ih informišu ambasadori drugih država

2 sedm

0
Сташа Кошарац

BiH

Košarac: Marfi ne može da shvati da je bivši, pa se drsko miješa u unutrašnje odnose

2 sedm

0

Više iz rubrike

Ћосић: Станивуковић се понаша као размажено дериште, Влада ускаче да заврши сваки пројектат

Republika Srpska

Ćosić: Stanivuković se ponaša kao razmaženo derište, Vlada uskače da završi svaki projektat

3 h

0
Срђан Мазалица

Republika Srpska

Mazalica: Osim sve skuplje samopromocije Stanivukovića, ne vidi se ništa

3 h

2
Новаковић Бурсаћ: Бројач на Тргу Крајине? Звучи познато, помало отрцано

Republika Srpska

Novaković Bursać: Brojač na Trgu Krajine? Zvuči poznato, pomalo otrcano

3 h

5
Мирослав Бојић

Republika Srpska

Bojić: Opozicija kao da se "upali" po nalogu stranaca

4 h

6

  • Najnovije

20

10

Poznat identitet muškarca ubijenog kod Velike Kladuše

20

04

Nova tragedija na rijeci: Pronađena tijela dvojice muškaraca

19

31

Cvijanović: Nisam ni ruska, ni američka podmornica, već uvijek i zauvijek čovjek Srpske

19

28

Pomagao ljudima koje čak ni ne poznaje: Rade Borković dao krv više od 130 puta

19

24

Studentske ankete kao alat za unaprjeđenje nastave

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima