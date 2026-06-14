Košarac: Politika opozicije - teatar apsurda, predstavili brojčanik kao politički rezultat

Član Predsjedništva SNSD-a Staša Košarac rekao je da je opozicija danas, poslije ko zna kojeg po redu sastanka, predstavila brojčanik kao veliki politički rezultat, ocijenivši da im je politika teatar apsurda.

Košarac je ocijenio da oni nude politički performans, kojim bezuspješno pokušavaju nadomjestiti nedostatak politike.

"Kakva je njihova politika?! Teatar apsurda. Ne bi me iznenadilo da na narednom sastanku organizuju recitovanje, likovnu koloniju ili igre u pijesku... To su politički luzeri, koji građanima Srpske ne mogu ništa ponuditi", rekao je Košarac.

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Konstatovao je da će oktobar brže nego što misle, a onda će ponovo da plaču, histerišu i traže krivca za vlastite neuspjehe u svim drugima osim u vlastitim redovima.

"I dok se opozicija igra, međusobno svađa i zamajava javnost jeftinim populizmom, SNSD odgovorno i odlučno radi u interesu Srpske i njenih građana", napisao je Košarac na Instagramu, prenosi Srna.