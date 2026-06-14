Mazalica: Osim sve skuplje samopromocije Stanivukovića, ne vidi se ništa

Autor:ATV
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Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica rekao je da se osim sve skuplje samopromocije gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića ne vidi ništa.
Mazalica je istakao da je besmisleno govoriti o rezultatima jer on nije u stanju ni da očisti napravljeno.
Kad već ulazi u prijevremenu kampanju, objavio je Mazalica na "Iksu", neka navede jedan projekat koji su iz gradskog budžeta finansirali i završili od početka do kraja.
"Može jedan brojčanik vaših neispunjenih obećanja i nerealizovanih projekata? Sportska gimnazija, Most u Docu, Gradska bolnica, nova poslovna zona? Gdje je završio rekordan budžet Banjaluke od 284 miliona plus više od 70 miliona KM novih zaduženja?", upitao je Mazalica.
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