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Mazalica: Osim sve skuplje samopromocije Stanivukovića, ne vidi se ništa

Autor:

ATV
14.06.2026 16:28

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Срђан Мазалица
Foto: ATV/Branko Jović

Šef Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Srđan Mazalica rekao je da se osim sve skuplje samopromocije gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića ne vidi ništa.

Mazalica je istakao da je besmisleno govoriti o rezultatima jer on nije u stanju ni da očisti napravljeno.

Kad već ulazi u prijevremenu kampanju, objavio je Mazalica na "Iksu", neka navede jedan projekat koji su iz gradskog budžeta finansirali i završili od početka do kraja.

"Može jedan brojčanik vaših neispunjenih obećanja i nerealizovanih projekata? Sportska gimnazija, Most u Docu, Gradska bolnica, nova poslovna zona? Gdje je završio rekordan budžet Banjaluke od 284 miliona plus više od 70 miliona KM novih zaduženja?", upitao je Mazalica.

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Tagovi :

Srđan Mazalica

Draško Stanivuković

SNSD

Banjaluka

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