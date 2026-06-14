Bojić: Opozicija kao da se "upali" po nalogu stranaca

Opozicija kao da ne želi napredak Srpske i boljitak naroda. Godinama samo kritikuju, primaju plate iz budžeta, a nemaju nikakvu odgovornost, a često se čini da djeluju po stranom nalogu, rekao je potpredsjednik SNSD-a Miroslav Bojić, nakon što su lideri PSS, SDS-a i NF najavili proteste u Banjaluci.

"Konstantnom pričom o nekakvom bankrotu Srpske, kao da ne žele da narod živi bolje, da rastu plate i penzije. Njima je odlično na svojim pozicijama. 20 godina nemaju nikakve odgovornosti, na državnom su budžetu, a pričaju kako razumiju probleme naroda. Ko on njih razumije probleme? Niko. Znaju samo kritikovati šta god se uradi, a niko od njih nije preuzeo odgovornost za bilo šta", rekao je Bojić.

Simptomatično je, kako kaže, da se uvijek "upale" kada Srpska treba da ostvari veliku diplomatsku pobjedu.

"Postavlja se pitanje, zašto opozicijama praznim pričama pokušava da skrene priču sa toga da je Srpska ostvarila jednu od najvećih diplomatskih pobjeda u posljednje vrijeme. Šmit je najuren, OHR pred gašenjem, a Srpska u nikad boljoj geopolitičkoj poziciji. Kada su sudili predsjedniku Srpske, mnogi iz opozicije su likovali, a drugačije bi bilo da su svi stali iza njega. Političko Sarajevo i njihovi zapadni mentori vidjeli su da mogu igrati na kartu "petokolonaša" kako tada, tako i sada", rekao je Bojić i dodao:

"Umjesto da budu srećni, što smo prepoznati u svijetu, što imamo dobre kontakte i u Moskvi i u Vašingtonu, oni opet pokušavaju napraviti haos".

Ističe i da će pojedinci pokušati sve kako bi se dokopali neke funkcije.

"Jasno je da idu izbori i da će pojedini predstavnici opozicije na sve načine pokušati da ugrabe neke političke poene, kako bi se dokopali funkcije. Narod više od 20 godina podržava politiku Milorada Dodika i to jasno kaže na svakim izborima, ali to očigledno nekim nije jasno i dovoljno", kaže Bojić.