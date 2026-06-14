Cvijanović: Uvijek sam bila timski igrač - sve što radim, radim u interesu Republike Srpske

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je uvijek bila timski igrač i da sve što radi radi u interesu Republike Srpske.

Cvijanovićeva smatra da nije najmoćnija žena u regionu, jer pozicije koje je obavljala ili obavlja su, kako je pojasnila, one na kojima može da kreira ili provodi određene važne odluke i da pokaže da učestvuje u političkim procesima.

- Mislim da je važno reći da sam uvijek bila dio tima, sebe nisam posmatrala nikad kao pojedinca koji radi sam. Nisam ni bila u prilici da nešto radim sama, ja sam timski igrač i sve što radim radim u ime Republike Srpske, za Republiku Srpsku i u njenom interesu - rekla je Cvijanovićeva za RTS.

Ona je dodala da pri tome vodi računa o tome šta je bazični interes Srpske i kako se postaviti prema drugima, pa u nekim situacijama može da izdominirati.

- Vrtlog u BiH stavlja u situacije da se nalazite i na vatri i da tu možete i morate da pokažete neki veći stepen ili razumijevanja ili borbenosti ili dominacije. Morate se izboriti za svoje mjesto - naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da oni koji se nalaze u vrtlogu političkih procesa moraju da budu borci.

- Sebe bih opisala prije kao nekoga ko je borac, ko ne odustaje, ali ne kao neko ko je najmoćniji u poređenju sa drugim ženama koje se danas bave politikom na Balkanu - zaključila je Cvijanovićeva.