Logo

Pravilo 72 sata koje može da sačuva vezu od propasti

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 11:07

Komentari:

0
Љубав плажа
Foto: pexels/Gantas Vaičiulėnas

Pravilo 72 sata novi je koncept koji se proširio internetom, a namijenjen je parovima koji žele da poboljšaju intimni život.

Ideja je jednostavna – partneri bi trebalo da ostvare neki oblik intimnosti, bilo seksualni odnos ili drugu vrstu fizičke bliskosti, najmanje jednom u tri dana. Na društvenim mrežama ovaj pristup izazvao je podijeljene reakcije. Dok jedni smatraju da je previše mehanički i naporan, drugi su idejom oduševljeni.

Ана Севић

Scena

Ana Sević otkrila čim se bavila prije pjevanja: Plačući sam išla na posao

Isti pristup, novo ime

Sama zamisao nije nova i nadovezuje se na ranije rasprave o prednostima planiranja seksa.

Istraživanje o vezama i intimnosti portala "The Knot" iz 2024. godine pokazalo je da samo dva odsto parova planira seks, dok je istovremeno 24 odsto njih nezadovoljno svojim seksualnim životom.

Pravilo 72 sata u suštini predstavlja isti argument, samo pod novim, pamtljivijim nazivom. Polazi od toga da se seksualni život ne održava sam od sebe, već zahtijeva svjesnu odluku i trud.

Mišljenja stručnjaka podijeljena

Seksualna terapeutkinja i trenerka Leigh Noren objasnila je za "Stylist" da strukturisani pristup intimnosti može biti koristan.

"Intimnost, bila ona fizička, emocionalna ili seksualna, u dugim vezama često završi na dnu liste prioriteta", izjavila je.

илу-замрзивач-фрижидер

Savjeti

Namirnice koje ne treba dugo čuvati u frižideru: Mogu postati otrovne

"Iako nas Holivud uvjerava da oko toga ne treba da se trudimo ako smo sa pravom osobom, to jednostavno nije istina."

Noren dodaje da parovima kojima rutina odgovara pravilo 72 sata može da posluži kao redovni podsjetnik, a ne kao strogi rok.

Međutim, ne slažu se svi sa takvim pristupom. Marian Martinez, terapeutkinja za seks i veze iz "Smile Makers Collection", za isti medij izjavila je da smatra da ovo pravilo promašuje suštinu problema.

"Većina ljudi ne prestaje da ima seksualne odnose zato što su zaboravili da ih upišu u kalendar. Prestaju jer su iscrpljeni, ogorčeni, otuđeni, jer je mentalni teret neravnomjerno raspoređen ili zato što je želja postala samo još jedna obaveza koju moraju da ispune."

Prema njenom mišljenju, nametanje vremenskog okvira za seks neće riješiti te probleme, a rok od 72 sata za parove u takvoj situaciji može postati samo još jedan izvor pritiska i osjećaja neuspjeha.

Вријеме, временска прогноза

Društvo

Veći dio BiH pod upozorenjem: Objavljena prognoza do nedjelje

Dogovor je ključan, ne interval

Istraživanje sprovedeno na Novom Zelandu 2024. godine pokazalo je da su žene koje imaju seksualne odnose najmanje jednom nedjeljno najzadovoljnije svojom vezom. To ukazuje na vezu između učestalosti i zadovoljstva, ali samo do određene tačke.

Pravilo 72 sata za većinu parova uklapa se u taj vremenski okvir. Uspjeh metode zavisi od toga da li su oba partnera istinski posvećena cilju ili će jedna osoba to doživjeti kao još jedan zadatak koji druga nije ispunila, prenosi B92.

Na kraju, konkretan broj dana je sporedan. Kada funkcioniše, pravilo 72 sata uspijeva da prebaci seks iz kategorije nečega što bi se "moglo dogoditi" u kategoriju zajedničke odluke i aktivnosti.

Bilo da je riječ o tri dana ili jednom nedjeljno, interval je manje važan od dogovora koji stoji iza njega.

Новак Ђоковић

Fudbal

Bivši reprezentativac francuske potpisao za klub u vlasništvu Đokovića

Ovakav pristup neće riješiti dublje probleme u vezi, ali za parove koji su jednostavno zapostavili intimnost može biti dobar prvi korak.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ljubavne veze

Ljubav

Seksualni odnosi

Komentari (0)

Pročitajte više

Сунце

Društvo

Kakva nas zima očekuje ako je na Preobraženje sunčano?

3 h

0
Операција је медицински поступак који подразумијева механичко или физичко директно дјеловање хирурга на ткива и органе пацијента у циљу лијечења болести, повреда, уклањања тумора или побољшања општег здравственог стања.

Scena

Estetski hirurg raskrinkao srpsku estradu: Otkrio šta su pjevačice korigovale na licu

3 h

0
Стубови за струју.

Banja Luka

Osam banjalučkih ulica danas bez struje

3 h

0
Воће

Zdravlje

Koje voće sadrži najviše pesticida i kako ga pravilno oprati

3 h

0

Više iz rubrike

Пар дијели топао тренутак уз кафу и пецива у свијетлој кухињи.

Ljubav i seks

Muškarci ovo nikad neće priznati: 9 tajni koje kriju od svojih žena

1 d

0
Љубав

Ljubav i seks

Ove četiri stvari ne biste trebali reći partneru: Neke stvari je bolje prećutati

1 d

0
Жена и мушкарац леже у кревету.

Ljubav i seks

Žene otkrile šta ih privlači: Muškarci, ovo morate da uradite u krevetu

2 d

1
Младожења пред свима понизио младу и раставио породицу

Ljubav i seks

Mladoženja pred svima ponizio mladu i rastavio porodicu

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

22

Kraj ljeta često iscrpi organizam: Kako se vratiti u ritam

11

15

Srbin napadnut na Pagu: Privedena dvojica hrvatskih državljana

11

15

Bez plana: Šta se desi kada na godišnji odmor krenete „bez plana“

11

07

Pravilo 72 sata koje može da sačuva vezu od propasti

10

57

Do kraja avgusta isplata jednokratne pomoći za penzionere u Srpskoj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima