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Osam banjalučkih ulica danas bez struje

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Autor:

ATV redakcija
19.08.2026 08:02

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Стубови за струју.
Foto: ATV

Brojna isključenja danas očekuju građane Banjaluke, saopšteno je iz "Elektrokrajine".

Od 08:00 do 14:00 časova struje neće imati dijelovi ulica Bore Stankovića, Bulevar vojvode Živojina Mišića br. 1-15, Gundulićeva br. 26 i 36, i Miše Stupara br. 2-38 i 66.

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Kako je saopšteno iz Elektrokrajine, od 09:00 do 12:00 časova struje neće imati dijelovi ulica Banović Strahinje, Braće Jugovića br. 41-47, Patrijarha Arsenija Čarnojevića br. 29 i 33, i Živojina Preradovića.

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Tagovi :

Struja

Banjaluka

Elektrokrajina

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