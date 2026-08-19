Koje voće sadrži najviše pesticida i kako ga pravilno oprati

Najotrovnije voće krije pesticide i upravo je ono koje djeca jedu iz kesice, neoprano, u autu na putu sa pijace.

Najveći problem nije uvoz. Problem je koža koju ne gulite.

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Zašto se jagode nalaze na vrhu spiska?

Jagoda nema zaštitu. Nema koru koju bacate kao kod banane, nema ljusku kao pomorandža, a površina joj je puna sitnih ulegnuća oko sjemenki u kojima se sredstvo za zaštitu zadržava. Zato analize ostataka iz godine u godinu stavljaju jagode među prve na listi voća sa najviše pesticida, često sa nekoliko različitih materija na istom uzorku.

Isti princip važi i za višnje, breskve i grožđe. Sve što jedete zajedno sa korom nosi ono što je na koru palo. To ne znači da su te količine same po sebi opasne, kod nas i u Evropskoj uniji postoje propisani maksimumi, ali zbir malih izloženosti tokom sezone je ono što nutricionisti pominju kad govore o riziku.

Da li pranje pod mlazom vode uklanja pesticide?

Ne u velikoj mjeri. Mlaz hladne vode spira prašinu i dio površinskih ostataka, ali sredstva koja su prodrla u vosak kore ostaju. Kratko potapanje u rastvor sode bikarbone uklanja znatno više.

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Podaci to potkrepljuju. U studiji objavljenoj u časopisu „Journal of Agricultural and Food Chemistry“, istraživanje o uklanjanju ostataka pesticida sa jabuka rastvorom sode bikarbone pokazalo je da je potapanje bilo znatno efikasnije od čiste vode i od komercijalnog sredstva za ispiranje. Kod materije koja je prodrla dublje u koru, ni to nije uklonilo sve.

Najotrovnije voće krije pesticide, kako da ga operete u svojoj kuhinji

Recept je dosadan i zato radi. Kašičica sode bikarbone (oko 5 grama) na litar hladne vode, voće potopite 12 do 15 minuta, pa isperite pod mlazom i osušite papirnim ubrusom. Jagode perite tek prije jela, nikad pre stavljanja u frižider, jer natopljene vodom počinju da se kvare za jedan dan.

Sitna greška koju vidite u svakoj kuhinji: skidanje peteljki prije pranja. Kroz tu rupu voda ulazi u sredinu jagode, nosi sa sobom sve sa površine i odnosi ukus. Peteljku skidajte poslije.

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Vrijedi li onda uopšte jesti voće sa spiska

Vrijedi, i to je najvažnija stvar u cijelom tekstu. Odustajanje od jagoda, grožđa i bresaka zbog pesticida gubi vam mnogo više nego što dobijate. Vitamini, vlakna i voda ljeti nemaju zamjenu u tabletama, a podaci o koristi svežeg voća su neuporedivo jači od podataka o riziku od ostataka u dozvoljenim granicama.

Sezonsko voće sa domaće pijace u julu i avgustu obično ima manje tretiranja od onog koje je putovalo dvije nedjelje kamionom. Pitajte prodavca odakle je i kad je brano, to je pitanje koje se retko postavlja. Ako imate dijabetes, bubrežne tegobe ili ste u drugom stanju, o količini voća i ishrani se posavjetujte sa svojim ljekarom.

(Krstarica)