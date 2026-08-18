Liječili ga od moždanog udara, pa otkrili "grdosiju" u bešici

Ljekari iz Šri Lanke uklonili su iz bešike 55-godišnjeg neimenovanog muškarca kamen težak 3,1 kilogram, za koji vjeruju da je najveći ikada zabilježen.

Operacija je obavljena u bolnici u Trinkomaliju, na istoku zemlje, preneo je Bi-bi-si.

Pacijent je primljen nakon moždanog udara, a ljekari su tokom liječenja otkrili kamen, pošto su primetili da ima poteškoća sa mokrenjem.

Kamen je bio dug 17 centimetara i, prema riječima ljekara koji je predvodio operaciju, veličine nojevog jajeta!

Pacijent je nakon zahvata u dobrom zdravstvenom stanju, ali je zadržan u bolnici zbog liječenja drugih problema.

Ljekari smatraju da je kamen u njegovoj bešici mogao da se razvija između pet i 10 godina.

Prema Ginisovoj knjizi rekorda, do sada je najveći dokumentovani kamen iz bešike uklonjen u Brazilu 2003. godine. Težio je 1,9 kilograma i bio dug 17,9 centimetara, prenosi Tanjug.