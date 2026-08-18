Tri saobraćajne nesreće na jednom putnom pravcu u Srpskoj

Na putnom pravcu Podromanija-Rogatica dogodile su se tri saobraćajne nezgode zbog neprilagođene vožnje uslovima puta, a niko do učesnika nije teško povrijeđen, rečeno je u Policijskoj upravi Istočno Sarajevo.

Iz ove uprave su naveli da je jedan od uzroka ovih saobraćajnih nezgoda i klizav put usljed kiše nakon dužeg perioda.

Napomenuli su da nema obustave saobraćaja i da se odvija uredno.

(Srna)