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Tri saobraćajne nesreće na jednom putnom pravcu u Srpskoj

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Autor:

ATV redakcija
18.08.2026 14:34

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Три саобраћајне несреће на једном путном правцу у Српској
Foto: ATV

Na putnom pravcu Podromanija-Rogatica dogodile su se tri saobraćajne nezgode zbog neprilagođene vožnje uslovima puta, a niko do učesnika nije teško povrijeđen, rečeno je u Policijskoj upravi Istočno Sarajevo.

Iz ove uprave su naveli da je jedan od uzroka ovih saobraćajnih nezgoda i klizav put usljed kiše nakon dužeg perioda.

Napomenuli su da nema obustave saobraćaja i da se odvija uredno.

(Srna)

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Podromanija

PU Istočno Sarajevo

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