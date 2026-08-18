Tri saobraćajne nesreće na jednom putnom pravcu u Srpskoj

Autor:ATV redakcija
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Na putnom pravcu Podromanija-Rogatica dogodile su se tri saobraćajne nezgode zbog neprilagođene vožnje uslovima puta, a niko do učesnika nije teško povrijeđen, rečeno je u Policijskoj upravi Istočno Sarajevo.
Iz ove uprave su naveli da je jedan od uzroka ovih saobraćajnih nezgoda i klizav put usljed kiše nakon dužeg perioda.
Napomenuli su da nema obustave saobraćaja i da se odvija uredno.
(Srna)
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