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Vedrana Rudan umrla od rijetkog oblika raka: Ovo su prvi simptomi bolesti

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18.08.2026 12:04

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Хрватска књижевница Ведрана Рудан.
Foto: YouTube/Screenshot/Tanjug TV

Danas je umrla hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan koja se godinama borila protiv retkog oblika kancera. Preminula je u 76. godini života, a njen odlazak potresao je cijeli region.

Iza uvijek britkog jezika i specifične hrabrosti Vedrane Rudan krila se teška i iscrpljujuća borba sa izuzetno rijetkim i agresivnim oblikom karcinoma – rakom žučnih kanala.

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Kada je u maju 2024. godine javno saopštila svoju dijagnozu, Vedrana je u svom prepoznatljivom stilu napisala da je riječ o bolesti kod koje tek oko pet odsto pacijenata dobije priliku da bude operisano. Iako je sama imala tu sreću da prođe kroz operativni zahvat, ova teška bolest na kraju je odnijela pobedu.

Zašto je ova bolest toliko podmukla?

Najveća opasnost kod raka žučnih kanala leži u činjenici da se bolest najčešće ne otkriva sve dok se već ne proširi na druge organe, zbog čega njeno liječenje postaje izuzetno komplikovano. U ranoj fazi simptomi su blagi i nespecifični, pa ih ljudi vrlo često ignorišu, nesvjesni opasnosti koja im prijeti.

Ljekari apeluju na javnost da se sljedeći simptomi nikada ne smiju zanemarivati:

  • Tupi bol u gornjem desnom dijelu stomaka
  • Konstantno nadimanje i mučnina praćeni gubitkom apetita
  • Neobjašnjiv svrab kože i groznica
  • Žuta prebojenost beonjača, koja se potom širi na kožu i sluzokožu
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Ozbiljnost i ishod bolesti u velikoj mjeri zavise od toga gdje se tačno tumor nalazi, kolika je njegova veličina i u kojoj fazi je otkriven.

Ko se nalazi u rizičnoj grupi?

Iako tačan uzrok nastanka ovog karcinoma i dalje ostaje naučna misterija, statistika jasno pokazuje da rizik od obolijevanja značajno raste kod osoba starijih od 65 godina.

Pored starosne dobi, ključni faktori koji mogu doprinijeti razvoju bolesti su:

  • Urođene abnormalnosti žučnih kanala
  • Dugotrajne upale žučnih puteva ili crijeva (poput ulceroznog kolitisa)
  • Hronični problemi sa kamenom u žučnim kanalima i ciroza jetre
  • Prisustvo jetrenih parazita (metilja)
  • Gojaznost
vedrana rudan screenshot youtube

Scena

Ovog Srbina je voljela Vedrana Rudan

Jedina stvarna šansa za uspješno izlječenje i hirurško uklanjanje tumora jeste njegovo rano otkrivanje, prije nego što metastazira na okolne organe. Tragični odlazak omiljene književnice važan je i bolan podsjetnik da signale koje nam tijelo šalje nikada ne smijemo uzimati zdravo za gotovo.

(ŽenaBlic)

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Preminula Vedrana Rudan

Vedrana Rudan

književnica

tumor

kancer

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