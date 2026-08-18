Đoković u Crnoj Gori u društvu najljepše srpske doktorke

Milica Bukumirović jedna je od najpoznatijih srpskih modnih influenserki i prisustvuje svim važnim modnim događajima, a kako bi ostvarila svoje snove ona je napustila ljekarsku profesiju.

Danas na društvenim mrežama pokazuje kako izgleda njen život i svakodnevnica, a posljednja objava je izazvala mnoštvo reakcija.

Milica je podijelila fotografiju iz Crne Gore gdje su ona i njen muž pozirali ni manje ni više nego sa najboljim teniserom svih vremena Novakom Đokovićem.

"Leto promena", napisala je ona u opis objave koja je izazvala mnoštvo interesovanja i pokrenula lavinu komentara pratilaca.

"Kao dijete sam dosta vremena provodila kod ljekara"

Podsjetimo, Milica je jednom prilikom otkrila nepoznate detalje o svom životu.

"Dolazim iz jednog gradića, na jugozapadu Srbije, poznatijeg kao srpski Sibir, a zove se Sjenica. Tu sam završila srednju školu, a onda se uputila ka Beogradu na studiranje. Završila sam Medicinski fakultet, u Beogradu. Moda me je interesovala od malih nogu, tako da smo u ljubavi od kad znam za sebe", rekla je tada i otkrila zašto se odlučila baš za medicinu.

"Kao dijete sam bila vrlo bolešljiva, pa sam zato mnogo vremena provodila po ljekarskim ordinacijama. Upoznala sam divne doktore, zbog čega sam i poželjela da i ja nekad pomognem nekom, kao što su oni meni. To je najlepša profesija na svijetu, ako je radite jer volite ljude. Kad nešto želite, sve je moguće, samo je bitna dobra organizacija. Znala sam svoje obaveze i u jednom i u drugom delu posla. Nekad bi nešto preovladalo, ali nikad nisam želela da napustim nijednu oblast. Zato sam uvijek pravila planove, kad je moguće da se posvetim jednom, a kad drugom i šta mi je u tom trenutku prioritet", rekla je tada za "Zadovoljnu".

(Blic)