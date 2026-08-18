Vedrana Rudan je ovako govorila o svojoj sahrani

Hrvatska književnica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini. Umrla je poslije duge i teške bolesti.

Tužne vijesti su saopštene na njenoj Fejsbuk stranici.

Kultura Ovo je posljednji vapaj Vedrane Rudan: Posebnu pažnju posvetila njima

Krajem jula, ponovo je potresla javnost iskrenom i emotivnom kolumnom u kojoj je progovorila o životu onkoloških pacijenata i ljudima koji se svakodnevno bore za njih.

- Organizovala sam svoju sahranu. Platila sam čovjeku da moju urnu odveze čamcem na otvoreno more i prah istrese u dubinu. Do smrti me žderalo dijete, nakon smrti će me gutati ribe. To će mi biti najbolja investicija u životu, oprostite, poslije života. Je***! Moje dijete voli orade iz rerne koje nisu iz uzgoja. I nakon smrti ću biti jestiva? Šta sam djetetu dala, a nisam morala? Neću nabrajati, sve radimo isto. Da sam svoju bebu nakon srednje škole šutnula njoj bih pomogla, sebe uništila. Ljubav prema bebi ubija na rate. Kad nam razmažena derišta od 10+, 20+, 30+, 40+, 50+… vrate onako kako svaki čovek vraća onome ko je prema njemu dobar, onda se čudimo.

Vedrana Rudan bila je hrvatska književnica, novinarka i kolumnistkinja, poznata po svom britkom i provokativnom stilu.

Rođena je 1949. godine u Opatiji. Pisala je romane, kolumne i tekstove u kojima je često govorila o položaju žena, društvenim problemima i nepravdi.

Kultura Preminula Vedrana Rudan

Među njenim poznatijim djelima su „Uho, grlo, nož“, „Ljubav na posljednji pogled“ i „Crnci u Firenci“.

Preminula je nakon dugogodišnje borbe sa rakom.

(Telegraf.rs)