Tramp odložio carine, ali...

Američki predsjednik Donald Tramp odložio je za tri dana uvođenje carina od 50 odsto na određenu robu iz Kanade, dok dvije zemlje finalizuju dokumente o postignutom trgovinskom sporazumu.

Tramp je naveo da su SAD i Kanada postigle sporazum, pod uslovom da potrebna dokumentacija bude završena.

Carine je trebalo da stupe na snagu u 00.01 časova po istočnom vremenu, ali je Tramp saopštio da ih odgađa do kraja 21. avgusta, prenosi CNN.

Tramp je odluku objavio na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

"Pauzirao sam carine od 50 odsto prema Kanadi, koje je trebalo da stupe na snagu sutra ujutro, na period od tri dana, jer Kanada i SAD, pod uslovom da dokumenti budu finalizovani, imaju dogovor", napisao je Tramp.

On je u istoj objavi nagovijestio i mogućnost ponovnog pokretanja naftovoda "Keystone XL".

"Veliki naftovod 'Keystone XL', koji je davno ugasio Uspavani Džo Bajden, možda će biti vraćen iz mrtvih", poručio je Tramp, ali nije iznio dodatne detalje.

Carine bi obuhvatile širok spektar robe

Predložene carine obuhvatile bi proizvode poput mliječnih proizvoda, alkohola i namještaja, koji su prošle godine činili oko pet odsto ukupne vrijednosti američkog uvoza iz Kanade.

Odluka o odlaganju uslijedila je poslije višednevnih pregovora. Tramp i kanadski premijer Mark Karni razgovarali su u poned‌jeljak i utorak, a Karni je pregovore opisao kao "veoma delikatne i intenzivne".

Karni je potvrdio da su carine odložene i rekao da je ostvaren značajan napredak, ali da je potrebno uraditi još mnogo toga.

Svijet Politički udarac za Zelenskog u Ukrajini

Tramp je planirao da za uvođenje carina iskoristi malo poznati američki zakon iz 1930-ih, odnosno "Član 338", koji nikada ranije nije korišćen na ovaj način. Očekivalo se da bi njegova primjena mogla biti osporena pred sudovima.

Za razliku od nekih drugih zakona, "Član 338" ne predviđa vremensko ograničenje, pa bi carine mogle da ostanu na snazi neograničeno, sve dok ih Tramp ili neki budući predsjednik ne ukine.

Bez izuzeća prema sporazumu SAD, Meksika i Kanade

Carine bi imale širok obuhvat i ne bi se odnosile samo na proizvode zbog kojih je Tramp kritikovao Kanadu, poput mliječnih proizvoda, automobila i alkohola. Njima bi bili obuhvaćeni i industrijska oprema, plastika, namještaj, od‌jeća i druga proizvedena roba.

Za razliku od nekih ranijih Trampovih carina, ne bi postojalo izuzeće za robu koja ispunjava uslove prema trgovinskom sporazumu SAD, Meksika i Kanade.

To znači da bi i proizvodi koji imaju pravo na povlašćeni tretman prema tom sporazumu mogli da budu obuhvaćeni carinama.

Karni je ranije ocijenio da bi takve carine predstavljale direktno kršenje sporazuma, dok je Američka privredna komora upozorila da bi mogle da povećaju troškove američkim porodicama, poremete lance snabdijevanja i ugroze radna mjesta koja zavise od trgovine između tri zemlje.