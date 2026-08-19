Izrael potvrdio da je izveo napade na sirijski vojni aerodrom

Izrael je potvrdio da je izveo noćne vazdušne napade na sirijski vojni aerodrom, za koji tvrdi da je Turska planirala da ga iskoristi za raspoređivanje svojih snaga.

Kabinet izraelskog premijera Benjamina Netanjahua saopštio je da su Izrael i Sirija postigli dogovor o održavanju statusa kvo po pitanju bezbjednosti, a da je Sirija bila na pragu da taj dogovor prekrši dozvoljavajući raspoređivanje turskih trupa u vazduhoplovnoj bazi u blizini Alepa, prenio je Tajms of Izrael.

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U saopštenju se navodi da je Tel Aviv više puta upozoravao Siriju da bi takvo raspoređivanje snaga predstavljalo prijetnju po bezbjednost Izraela.

"Sirija je odlučila da zanemari ta upozorenja", navodi se u saopštenju i dodaje da Izrael "neće tolerisati prijetnje svojoj bezbjednosti i da bi pozdravio povratak na status kvo".

Neimenovani turski zvaničnik je ranije negirao u izjavi za "Tajms of Izrael" da Ankara nastoji da uspostavi vojno prisustvo u vazduhoplovnoj bazi u blizini Alepa.

Sirijski vojni izvor rekao je za Al Džaziru da su izraelski borbeni avioni gađali sa pet projektila glavnu pistu vojnog aerodroma Abu el Duhur u istočnom dijelu sirijske provincije Idlib, nanijevši znatnu materijalnu štetu, a da nije bilo povrijeđenih.

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Izvor je dodao da su izviđački avioni nadletali to područje satima prije vazdušnih udara, prenosi Tanjug. Sirijski državni mediji javili su da je baza pogođena jutros u osam vazdušnih udara, što je prouzrokovalo štetu, a da žrtava nije bilo.