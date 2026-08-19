Politički udarac za Zelenskog u Ukrajini

Nedavno smijenjeni ukrajinski ministar odbrane Mihailo Fedorov pozvao je na izbore u ratnim uslovima, navodeći da se nacija suočava sa krizom upravljanja, što je najveći unutrašnji izazov za ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog od 2022. godine.

Tridesetpetogodišnji Fedorov bio je dugogodišnji saveznik Zelenskog sve do njegovog neočekivanog otkaza iz ministarstva odbrane u julu, samo šest mjeseci nakon što je imenovan, obećavajući sveobuhvatne reforme.

"Demokratija ne može biti talac Rusije. Moramo pronaći legalan, bezbjedan i realan mehanizam koji će omogućiti Ukrajini da obnovi svoj puni demokratski proces čak i u uslovima dugog rata", rekao je Fjodorov.

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U onome što je izgledalo kao otvoreni izazov Zelenskom, Fedorov je rekao da se Ukrajina suočava sa "sistemskom krizom upravljanja", prenosi "B92".

"Stari sistem prečesto živi po svojim pravilima. Štiti sebe. Plaši se promjena", rekao je.

Zakon u Ukrajini zabranjuje održavanje izbora tokom ratnog stanja.