Muškarci ovo nikad neće priznati: 9 tajni koje kriju od svojih žena

Muškarci često prećute sitnice kako bi izbjegli raspravu ili zato što im je neprijatno, a među njima je i potreba za vremenom za sebe.

Postoje stvari o kojima muškarci ne vole mnogo da pričaju, čak ni sa partnerkom.

To ne moraju biti velike tajne, često su u pitanju sitnice koje prećute kako bi izbjegli raspravu ili jednostavno zato što im je neprijatno da ih priznaju.

Evo šta se često krije iza muškog "ma nije ništa".

Gledaju druge žene

Pogled ne mora da znači ništa više od toga i ne treba ga automatski povezivati sa nezadovoljstvom u vezi.

Vole pornografiju

Neki muškarci gledaju pornografski sadržaj i ne doživljavaju ga kao znak da im partnerka nije privlačna.

Ipak, granice i dogovor u vezi razlikuju se od para do para.

Potrebno im je vrijeme za sebe

Čak i kada su zaljubljeni, muškarci vole da imaju trenutke samo za sebe, bilo da igraju igrice, gledaju film, čitaju ili izađu sa društvom.

Malo prostora može biti dobro za svaku vezu.

Ne bježe od ozbiljnih razgovora

Muškarci nisu nužno protiv razgovora o vezi, braku, deci i budućnosti. Ono što im često smeta jeste osjećaj pritiska.

Kada se važne teme pokrenu mirno i bez optuživanja, razgovor može biti mnogo lakši

Ne vole previše šminke

Muškarci često više vole prirodniji izgled nego što žene pretpostavljaju.

Previše pudera, karmina ili drugih proizvoda može im čak smetati, posebno tokom bliskog kontakta.

Primjećuju kada drugi gledaju

Ako drugi muškarac obrati pažnju na njihovu partnerku, teško da će to proći neprimjećeno.

Reakcija može biti mješavina ponosa i ljubomore.

Vole komplimente

I muškarcima prija kada čuju da dobro izgledaju, da su uspješni ili da ih partnerka cijeni.

Jedna iskrena pohvala može im značiti mnogo više nego što pokazuju.

I oni imaju tremu

Samouvjeren nastup ne znači da nema nervoze.

Posebno na početku veze ili pred intimni odnos, muškarci mogu razmišljati da li će ostaviti dobar utisak i ispuniti očekivanja.

Nekad jednostavno nisu raspoloženi za seks

Umor, stres, problemi na poslu i svakodnevne brige mogu uticati na libido. Ako muškarac ponekad nema želju za intimnošću, to ne znači automatski da je problem u partnerki.

Iza mnogih stvari koje muškarci prećute ne krije se nikakva velika tajna, već potreba za malo prostora, razumijevanja i povremenim komplimentom, prenosi Informer.